Insolite : Arrestation du voleur d'or à Manhattan

L'auteur présumé d'un vol peu banal de 39 kilos d'or à Manhattan en septembre dernier a été arrêté à Guayaquil, un port du sud-ouest de l'Equateur, a annoncé le ministère équatorien de l'Intérieur.

L'homme, identifié comme étant Julio Edson N. P., 53 ans, recherché par la police de New York pour le vol d'une caisse en aluminium pleine de feuilles d'or d'une valeur de 1,6 million de dollars, a été arrêté, a indiqué le ministère dans un communiqué, sans préciser la nationalité du suspect.

"L'enquête policière au niveau national menée depuis deux mois a permis de déterminer que l'individu était dans notre pays. Celui-ci a été interpellé par les autorités policières alors qu'il cheminait dans l'une des avenues de la citadelle de la Garzota" à Guayaquil, a ajouté le ministère.

Le suspect a été remis au Parquet pour interrogatoire, toujours selon le ministère.

Selon la police de New York, le voleur présumé serait le ressortissant équatorien Julio Nivelo (alias David Vargas), qui a déjà commis d'autres vols dans des camions stationnés à Manhattan, où il a dérobé des chaussures de luxe Jimmy Choo, des bijoux et du matériel photo. L'homme est accusé aux Etats-Unis de s'être emparé à l'arrière d'un camion blindé d'une caisse en aluminium contenant 39 kilos d'or, profitant d'un moment d'inattention de l'agent de sécurité, dans une artère de Manhattan pleine de joailleries et à quelques pas du Rockefeller Center.

Une vidéo de sécurité a enregistré le vol. On y voit le malfaiteur s'emparant avec difficulté de la caisse, la portant des deux mains, puis avec un seul bras, faire une pause en déposant son colis sur le trottoir, avant de traverser la Troisième avenue et de disparaître.