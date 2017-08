Insolite : Ado gouverneur

Un adolescent américain de 16 ans s'est lancé dans une improbable course électorale pour devenir le prochain gouverneur du Kansas, à la faveur d'une absence de règle encadrant l'âge légal pour candidater dans cet Etat rural du centre des Etats-Unis.

L'aventure électorale de Jack Bergeson est devenue une attraction nationale lorsque le lycéen, originaire de la petite ville de Wichita, est passé mercredi soir au "Jimmy Kimmel Live", émission très regardée d'ABC.

"L'une des principales choses que je souhaite, c'est que les enfants s'intéressent à la politique", a-t-il expliqué, en duplex de sa chambre.

Sa candidature pour 2018 sous flambeau démocrate, ainsi que celle de son colistier qui n'est autre qu'un camarade du lycée, est tout à fait légale: aucune condition liée à l'âge n'est stipulée dans les statuts électoraux du Kansas en ce qui concerne l'élection du gouverneur.

Comme pour bien d'autres choses, les règles en la matière changent d'un Etat à l'autre aux Etats-Unis. A titre de comparaison, l'Etat voisin du Missouri impose aux aspirants gouverneurs d'être âgés au minimum de 30 ans.

Confiant dans ses chances, l'adolescent, qui se rêve en plus jeune gouverneur de l'histoire américaine, s'est enorgueilli d'avoir levé plus de... 1.300 dollars. "Nous comprenons que beaucoup ne prennent pas les jeunes au sérieux lorsqu'ils se présentent pour une élection", a écrit Jack Bergeson. "Mais lorsque les électeurs entendront notre message unique d'une plateforme qui prend le meilleur des deux camps (démocrate et républicain, Ndlr), nous pensons que le Kansas comprendra que la vieille façon de faire de la politique n'est plus viable", a-t-il ajouté.