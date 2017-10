Insolite : ​Sauce

La police a dû intervenir devant plusieurs restaurants McDonald’s. La raison : la chaîne de fast-food a ressorti pour 24 heures seulement une sauce à nuggets introuvable depuis… 1998.

Proposée à l’occasion de la sortie du dessin animé de Disney Mulan, en 1998, la sauce chinoise Sichuan a refait parler d’elle grâce à la série Rick et Morty, diffusée par Netflix. Dans le premier épisode de la troisième saison de cette série humoristique inspirée par la saga Retour vers le futur, le personnage de Rick s'emporte et déclare qu'il est prêt à tout pour retrouver cette sauce disparue.

McDonald’s a donc, logiquement, exploité le filon et proposé cette sauce en quantité très limité dans certains de ses restaurants américains. Les fans de cette fameuse sauce chinoise Sichuan se sont donc rués dans leur fast-food préféré. Sauf qu’ils étaient plusieurs à avoir eu la même idée ! Résultat : la police a dû intervenir devant plusieurs restaurants. Certains inconditionnels, en colère, criaient « We want sauce! («Donnez-nous de la sauce!»). D’autres manifestaient pour dénoncer une «arnaque» montée par la chaîne de restauration.

McDonald’s a finalement annoncé, dans un communiqué, que la sauce Sichuan serait à nouveau commercialisée durant l'hiver. Et, cette fois, durant un temps suffisamment long pour que tout le monde puisse la goûter.