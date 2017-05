Insolite : ​Record

Un adolescent américain a ravi mardi le record du message le plus retweeté du monde, pulvérisant les stars de Twitter, Ellen Degeneres, Barack Obama ou Kim Kardashian, avec une grosse envie de nuggets de poulet.

Carter Wilkerson, 16 ans, a posté sur son compte @carterjwm un échange avec la chaîne de fast-food Wendy's dans lequel il demande combien de retweets seraient nécessaires pour recevoir un an de nuggets gratuits.

"18 millions", lui a répondu l'enseigne.

Le tweet de cet échange, accompagné du commentaire "Aidez-moi. Le gars a besoin de ses nuggets", a été partagé plus de 3,4 millions de fois, passant mardi devant le selfie posté sur Twitter par Ellen DeGeneres pendant la soirée des Oscars 2014.

Carter Wilkerson est encore loin des 18 millions de retweets, mais Wendy's lui a déjà accordé son approvisionnement gratuit en nuggets de poulet pour un an. L'enseigne donnera également 100.000 dollars à une oeuvre de charité soutenue par le lycéen de Juno, dans le Nevada.

Abasourdi par sa soudaine célébrité, il a expliqué au New York Times avoir simplement voulu lancer ce défi pour battre son record personnel d'une dizaine de retweets.

Son compte Twitter affiche maintenant plus de 105.000 abonnés.