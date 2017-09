Insolite : ​Blessure du pape

Le pape François s'est légèrement blessé au visage dimanche, en se cognant contre une des vitres de sa papamobile qui a brutalement freiné dans un quartier de Carthagène des Indes, au dernier jour de sa visite en Colombie.

Le souverain pontife, 80 ans, était en train de saluer la foule des fidèles du quartier pauvre de San Francisco quand le véhicule s'est brusquement immobilisé en raison de la multitude massée le long du parcours.

François s'est alors cogné contre l'une des parois vitrées qui surmontent la papamobile pour le protéger des intempéries, s'entaillant légèrement une arcade sourcilière et une pommette, selon les images diffusées par la télévision.

Un de ses agents de sécurité l'a alors aidé à se redresser et a nettoyé à l'aide d'un mouchoir blanc les gouttes de sang qui avaient taché la cape blanche du pape.

Après l'incident, le chef de l'Eglise catholique est réapparu, pour prononcer la prière de l'Angelus, avec un petit pansement sur le visage et une tunique propre.

François devait regagner Rome dimanche à l'issue de cette visite de cinq jours en Colombie, la première de son pontificat dans ce pays qui tente de tourner la page de plus d'un demi-siècle de conflit armé.