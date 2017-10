Cyclisme



Le sprinter marocain Mraouni Salaheddine s'est emparé samedi du maillot jaune du tour du Faso, lors d'une étape remportée par l’Allemand Benjamin Stauder. C'est au sprint que le cycliste allemand s’est imposé devant ses poursuivants en 2h13mn12sec.

Le maillot jaune, détenu auparavant par l’Ivoirien Abou Sanogo, est maintenant la propriété du Marocain Salaheddine Mraouni, auteur d’une belle course. Il devance de 3 secondes au classement général l’Allemand Stauder.

L’Ivoirien Sanogo occupe la tête du classement général aux points (49) devant le Marocain Salaheddine Mraouni (44) et l’Allemand Stauder (43) après la 2e étape.



Kitesurf



Les épreuves de qualifications aux Jeux olympiques de la jeunesse 2018, pour la discipline du kitesurf de la zone Afrique/Europe, se dérouleront du 20 au 25 février prochain à Dakhla, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L'organisation des épreuves de qualification aux Jeux olympiques de la jeunesse est aujourd’hui une nouvelle consécration de la ville qui est devenue une destination mondiale du kitesurf et des sports de glisse.

Ces qualifications réuniront une centaine de jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans, de différents pays d’Europe et d’Afrique, dont le Maroc, et sont organisées par l’International Kiteboarding Association (IKA), sous l’égide du Comité international olympique et du comité national olympique, en partenariat avec l’Association Lagon Dakhla.

L'IKA, qui compte plus que 60 pays membres, a pour but de promouvoir et de faire évoluer les sports de glisse dans le monde, ainsi que les standards de qualité applicables à l’enseignement et à la pratique de ces sports, principalement le kitesurf. Elle est agréée par l’International Sailing Federation (ISAF – Fédération internationale de voile) pour organiser le championnat du monde de kitesurf, et par le Comité olympique pour l’organisation de ces qualifications.