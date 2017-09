Coupe du Trône



Deux matches comptant pour le tour des huitièmes de finale aller de la Coupe du Trône de football, au titre de la saison sportive 2016-2017, auront lieu aujourd’hui mardi. Ainsi, le TAS affrontera à partir de 16 heures la JSKT au terrain des Roches Noires à Casablanca, au moment où l’AS FAR recevra à 19 heures au Complexe Moulay Abdellah à Rabat le Club Salmi.

Les autres rencontres de ce tour auront lieu mercredi, sachant que les matches retour sont prévus respectivement les 19 et 20 courant.



Cyclisme



Le cycliste marocain Rabihi Ilyass a terminé la 1ère étape du Tour de Côte d’Ivoire ou "Tour de la réconciliation", disputée dimanche dans la ville de Korhogo (Nord), en deuxième position, avec un chrono de 1h41’17’, derrière le Belge Legley Matthias.

Un autre Marocain, Galdoune Ahmed Amine, a franchi la ligne d’arrivée en 4ème position avec un timing de 1h41’31’.

Quant aux sprints, Galdoune et Rabihi survolent le classement général avec respectivement 6 et 5 points. Le maillot vert est donc porté par Galdoune.

Cette étape inaugurale, au cours de laquelle les coureurs marocains et belges ont largement dominé, s’est disputée en circuit fermé à travers les rues de la ville de Korhogo, sur une distance de 118 km.

La 24ème édition du Tour cycliste international de Côte d’Ivoire (10-16 septembre) a démarré avec la participation de 84 équipes représentant 13 pays d’Afrique et d’Europe.



Taekwondo



Le Grand mondial de taekwondo 2017 aura lieu du 22 au 24 septembre courant au Complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat, rapporte la Fédération Royale marocaine de taekwondo. Ce GP, étape du circuit de la Fédération internationale de taekwondo (WTF), aura lieu pour la première fois en Afrique et réunira les meilleurs combattants de la discipline dont les trente premiers du classement mondial, précise la WTF sur son site web.

Il s'agira également d'une opportunité pour les sportifs marocains en lice dans les huit catégories de poids programmées en raison de leur qualité de représentants du pays hôte.



Voile



Le club nautique de la Marine Royale a dominé la première étape du Championnat du Maroc de planche à voile, série Laser, organisée par le Yacht club Agadir. Initiée sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de voile, cette compétition disputée du 7 au 9 septembre, est ouverte aux classes Laser 4.7 et radial. Des trophées ont été remis aux vainqueurs des différentes courses à l'occasion d'une cérémonie organisée samedi en présence notamment du président de la Fédération de cette discipline, Ahmed Benouadane, et du secrétaire général de la wilaya d'Agadir, Jamal Anouar. La compétition a été régie par les règles de la Fédération internationale de voile 2017 /2020.Chaque participant avait le droit de prendre part à un maximum de trois manches par jour avec au total 9 manches pour le championnat.