Karaté



Le Championnat méditerranéen de karaté (cadets, juniors et moins de 21 ans) se déroulera les 16 et 17 septembre à Tanger avec la participation de 200 sportifs garçons et filles de différentes nationalités, rapporte la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA).

C'est la première fois que le Maroc abrite cette compétition qui connaitra la participation des karatékas aux épreuves kata et kumité venant de Tunisie, Égypte, Malte, Italie, Portugal, Andorre, Turquie, France, Espagne, Maroc, Chypre et Kosovo, précise la FRMKDA dans un communiqué parvenu samedi à la MAP.

Le comité d'organisation tiendra une conférence pour la présentation de l'édition mardi prochain dans la cité du Détroit.



Cyclisme



La sélection marocaine de cyclisme entamera sa participation à l’Africa Tour 2017-2018 via le Tour cycliste de Côte d’Ivoire, dit "Tour de la réconciliation" qui se déroulera du 10 au 16 courant, en 7 étapes, indique la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC). La participation de la sélection nationale s’inscrit également dans le cadre des préparatifs des nationaux pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, ajoute la FRMC dans un communiqué. Le Maroc sera représenté par de jeunes coureurs qui ont fait leurs preuves au fil des compétitions nationales au titre de l’année 2017 en raison de la participation du cyclisme national au Championnat du monde (16-24 septembre). La participation marocaine à l’étape d’Abidjan sera donc portée par Abdeladim Moutawakil, Mohamed Nizar Sayel, Hicham Benouza, Ilyass Rabhi, Oussama Khafi et le coureur marocain évoluant en Italie Mohamed Amine Kaldoun. Les cyclistes nationaux seront accompagnés par le directeur sportif Abdelali Alami Marouni.



Sport équestre



Le coup d'envoi de la 4ème édition du Concours national de saut d'obstacles 2* "le Détroit national jumping" a été donné, vendredi au Royal club équestre du Détroit (RCED) à Tanger, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine des sports équestres.

Cette manifestation sportive, qui constitue l'une des étapes qualificatives pour le Morocco Royal Tour de saut d'obstacles et la Coupe du Trône de saut d'obstacles, connait la participation de plus de 150 cavaliers amateurs et professionnels et 300 chevaux, venus de toutes les régions du Royaume. La première journée de ce concours national a été marquée par l'organisation de quatre épreuves, à savoir le barbe et arabe-barbe 1,10 m, 1,20 m et le 1,30 m, et par la remise des prix aux gagnants.

Concernant les trois premiers prix de l'épreuve 1,20 m, ils ont été décrochés respectivement par Essamlali Youssef, Kacha Hicham et Boukaa Ghali, alors que pour l'épreuve 1,30 m les prix sont revenus à Taoui Othmane, Djaidi Majid et Battaille Sami Elias Adam.