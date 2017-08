AGO



L'Assemblée de la RSB qui a eu lieu ce jeudi a conduit à la réélection du président de la FRMF Faouzi Lakjaa à la tête des ‘’Calamenntis’’. Lakjaa a profité de sa virée à Berkane pour annoncer que le Maroc organisera de grandes compétitions bien avant le Mondial 2026, allusion faite à la CAN 2019 qui pourrait être retirée par la CAF au Cameroun le 23 septembre prochain, et au CHAN 2018 prévu initialement au Kenya. La RSB, au chapitre de la conformité avec la réalité professionnelle a, en outre, annoncé qu’elle passait du statut d’association à celui de S.A.



U15



Dans le cadre du Championnat d'Afrique du Nord, l’équipe nationale U15 a fait match nul contre la Tunisie (1-1), lors de la rencontre, disputée le jeudi 24 août 2017 au Centre national Maâmoura. Le seul but marocain est l’oeuvre du joueur Haitham Abida.

A noter que l’équipe nationale U15 a terminé le championnat à la troisième place avec deux points, ex-aequo avec l’équipe d’Algérie. C’est l’équipe de Tunisie (5 points) qui a gagné le titre, suivi de l’équipe de Libye qui a réussi le même nombre de points.



U2O



L’équipe nationale U20 disputera le tournoi international d’Agadir du 30 août au 4 septembre 2017.

A cet effet, l’entraîneur de l’équipe nationale U20 M. Mark Wotte a fait appel à 24 joueurs pour ledit tournoi.



Transfert



Après deux ans passés au FUS Rabat, Abdeslam Benjelloun, alias Benjy, pourrait aller faire voir ses crampons du côté de la ville ocre et tenter un nouveau challenge dans sa longue et riche carrière de vadrouilleur. En effet, les pourparlers vont bon train pour que l’international marocain rejoigne le KACM pour une durée de deux années. A 32 ans, Benjy qui a inscrit une douzaine de buts en une soixantaine de rencontres pourrait mettre fin à sa carrière à l’issue de son contrat avec le Kawkab Marrakech.