Course de Tahla



Le Marocain Abderrahmane Kachir a remporté la 2ème édition de la Course internationale d’athlétisme de Tahla, disputée samedi. Lors de cette épreuve, d’une distance de 10km, Kachir s’est imposé en 29 minutes et 21 secondes. Il a devancé les Bahreïnis Youssef Nassir (29:27) et Hassane El Abbassi, qui a terminé à la troisième place (30:25).

Quelque 600 coureurs ont participé à cette course, organisée par le club de l’Union sportive d’athlétisme de Tahla sous le signe ‘’la promotion du sport, un levier du développement de la région’’.



Débat



La jeune Chambre internationale de Rabat (JCI) a organisé récemment une rencontre-débat avec le président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa.

Cette rencontre a été l'occasion pour les membres de la JCI et le public présent de s'informer de l'actualité de la scène footballistique nationale dont l'intégration du Maroc au comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) et sa réélection au sein de la la Commission de gouvernance de la Fédération internationale (FIFA).



Réception



La Fondation Mohammed VI des champions sportifs a organisé une réception en l'honneur des pèlerins membres de la délégation de la Fondation. La liste de cette année comprend plusieurs anciens arbitres et sportifs champions du monde et d'Afrique en football, cross-country, judo, lutte et marathon, précise la Fondation dans un communiqué parvenu à la MAP.



Hockey sur glace



L'équipe tchèque de hockey sur glace dispute actuellement un tournoi d'amitié maroco-tchèque à Rabat pour célébrer l'amitié entre les deux nations, indique la Fédération Royale marocaine de hockey sur glace (FRMHG). Ce tournoi (3-11 août) permet aux hockeyeurs marocains de se mesurer à leurs homologues tchèques et aux entraîneurs nationaux, toutes catégories confondues, et de bénéficier d'une formation dispensée par des entraîneurs professionnels tchèques.



Parachutisme



L'équipe parachutiste des Forces Armées Royales (FAR) a décroché la médaille d'argent de l'édition 2017 des Jeux mondiaux militaires, organisée conjointement par la Chine et la Russie du 29 juillet au 12 août.

L'équipe chinoise s'est classée à la première place, tandis que l'équipe d'Iran a occupé la troisième place.

L'équipe marocaine, composée de 4 éléments et d’un officier, a réalisé cette performance en obtenant un total de 5 points, à une unité derrière son homologue chinoise. Outre le Maroc, ce concours de parachutisme a vu la participation de neuf autres pays, à savoir la Chine, la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Egypte, l'Afrique du Sud et l'Angola.

Le programme de ces Jeux mondiaux militaires comprend 28 épreuves, dont 6 se déroulent en Chine et autant en Russie.