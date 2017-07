EN des locaux



L'entraîneur de l'equipe nationale des joueurs locaux, Jamal Sellami a fait appel à Yassine El Amrioui (Ittihad Riadi de Tanger) afin de participer au stage de préparation en prévision de la rencontre amicale qui opposera l'équipe à la République Démocratique du Congo, ce lundi 31 juillet 2017, indique la Fédération royale marocaine de football.

Vendredi au centre national de football à Maamoura, l’EN des locaux a été tenue en échec(1-1) par le Burkina Faso pour le compte d’un match amical. Le but des Marocains a été inscrit par Achraf Bencharki sur penalty à la 51ème minute de jeu.

A noter que l’EN se prépare pour la double confrontation contre l’Egypte, comptant pour les éliminatoires du championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN) devant se dérouler au Kenya en 2018.



Sambo



Les clubs du Cercle des Arts Martiaux Japonais (CAMJ) et d'Al Ichrak ont remporté la Coupe du Trône respectivement en sambo sportif et sambo de combat, au terme des phases finales disputées à la salle couverte Omnisports de Dchira (région d'Agadir), a indiqué samedi la Fédération Royale marocaine de sambo et tai jitsu (FRMSTJ).

Le club CAMJ a remporté cette Coupe par trois victoires contre deux, alors que le club Al Ichrak s'est imposé par le même score (3-2), a précisé la Fédération dans un communiqué.

A l'issue des phases finales, des coupes et médailles ont été remises aux vainqueurs en présence notamment du gouverneur de la préfecture d'Inezgane-Ait Melloul, Hamid Chennouri et du président de la FRMSTJ, Dalil Skalli.

Organisée en collaboration avec la Fondation des initiatives de développement de la préfecture d'Inezgane-Ait Melloul, cette compétition a été marquée par une prestation des plus performantes des quatre équipes finalistes.



Tour à vélo



L'ultra marathonien marocain Karim Mosta repart à l'aventure avec au tour à vélo entre Casablanca et La Mecque pour 2019.

Cette aventure de 7.500 km est un défi solidaire dédié aux enfants orphelins, a déclaré l'aventurier à la presse. Ce tour sera d'une durée de 4 mois et demi avec un départ du Maroc en traversant l'Espagne, la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie, le Liban, la Jordanie et l'Arabie Saoudite.



Race Desert

Marathon

L'Association Sport solidarité et Trail raid actions organisent du 25 au 29 octobre 2017, la 2ème édition de "Race Dessert Marathon" (RDM) en collaboration avec les autorités locales de la province d'Errachidia, indiquent les organisateurs.

L'épreuve sera disputée en trois jours et trois étapes (45km, 35km et 22km) en semi-autosuffisance alimentaire. Lors de la première édition en 2016, c'est Mohamed Elmorabity et Batoul Arjdal qui se sont imposés. Le RDM sert de préparation aux athlètes marocains pour le Marathon des sables.