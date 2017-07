Coupe du Trône



Voici le programme des seizièmes de finale de la Coupe du Trône de football, saison 2016-2017, à l'issue du tirage au sort effectué mercredi à Casablanca par la Fédération Royale marocaine de football:

Groupe Nord

1-WAF-CAK

2-Fus-MCO

3-MAT-ASS

4-IRT-USK

5-RSB-UST

6-SM-ASFAR

7-KAC-TAS

8-CRA-R.Arfoud

Groupe Sud

9-HUSA-OCS

10-R.A.Zmamra-DHJ

11-C.R.Salmi-CAYB

12-RCA-OD

13-O.P.Laâyoune-JSKT

14-OCK-O.Marrarech

15-KACM-WAC

16-RCOZ-CCH

Huitièmes de finale

17.Vainqueur M.7 - Vainqueur M.13.

18.Vainqueur M.15 vainqueur M.5

19.Vainqueur M.3 Vainqueur M.8

20.Vainqueur M.10 Vainqueur M.4.

21.Vainqueur M.6 Vainqueur M.11.

22.Vainqueur M.16 Vainqueur M.14.

23.Vainqueur M.12 Vainqueur M.2

24.Vainqueur M.1 Vainqueur M.9.

Quarts de finale

25.Vainqueur M.17 Vainqueur M.18

26.Vainqueur M.19 Vainqueur M.20

27.Vainqueur M.21 Vainqueur M.22

28.Vainqueur M.23 Vainqueur M.24

Demi-finale

29.Vainqueur M.25 Vainqueur 26

30.Vainqueur M.27 Vainqueur 28.

Finale

(18 novembre 2017)

Vainqueur M.29 Vainqueur M.30.



GP SM le Roi

Mohammed VI

de kick-boxing

La troisième édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de kick-boxing aura lieu le 5 août prochain à la salle Ziaten de Tanger, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cette manifestation, inscrite désormais dans le calendrier de la Fédération internationale de kick-boxing, connaîtra la participation de plusieurs champions du Maroc, de Thaïlande, de Turquie, d'Algérie, des Pays-Bas, du Suriname en plus des champions de la communauté marocaine établie à l'étranger.

Plusieurs combats sont à l'affiche de cette soirée dont celui des -77 kg entre le Thaïlandais Tongchai (135 victoires) et leader du classement mondial (glory) et le Marocain Mohamed Mazouari ayant disputé 21 combats Kunlun Fight.

Dans la catégorie des -72,5 kg, le champion marocain Ilias Chakir, qui a disputé cette année plusieurs combats pros en Thaïlande, jouera face au Turc Tayfun Ozcan, l'un des champions du circuit Enfusion.

Les autres combats prévus lors de cette soirée seront dévoilés lors d'une conférence de presse du comité d'organisation mercredi prochain dans la ville du Détroit. Cette compétition est organisée par la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thai forms, savate et autres sports assimilés, en coopération avec la Fondation Fight League et la Ligue du Nord.



Trophée Académie

de Karting 2017

Suleiman Zanfari, premier pilote marocain engagé par la Fédération Royale marocaine de sport automobile (FMRSA) dans le Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA, a conclu cette compétition internationale dans le Top 10 des jeunes talents, indique la FRMSA.

Cette performance de premier plan consacre Suleimann, benjamin des 51 pilotes engagés issus de 39 nations, comme la révélation de la saison. Ce premier succès au haut niveau lui ouvre désormais la voie d'une carrière internationale prometteuse, rapporte la FRMSA.

Le Trophée Académie de Karting de la CIK-FIA confronte à armes égales les jeunes espoirs du monde entier au volant de karts monotypes, proches de ceux de la catégorie OK-Junior. Le niveau de cette compétition était particulièrement relevé cette année avec la présence de pilotes expérimentés de haut niveau. Trois épreuves étaient au programme sur des circuits européens réputés : Genk en Belgique pour commencer, puis la France avec la piste du Mans et enfin le redoutable tracé finlandais d'Alahärmä.

La prochaine étape pour Suleiman sera sa première course en Championnat d'Europe OK-Junior le week-end prochain en Suède sur le circuit de Kristianstad.