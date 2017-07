Arbitrage



Comme cela est le cas ces dernières saisons, le quatuor arbitral du pays hôte officie lors du Trophée des champions. Le choc entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain, prévu ce samedi à 20 heures au Grand stade de Tanger, sera arbitré par Noureddine El Jaafari. Agé de 38 ans, l’arbitre marocain est international depuis 2013, lit-on sur le site officiel de la Fédération, frmf.ma

L’arbitre de cette affiche a déjà officié lors de différentes compétitions, comme les qualifications à la Coupe du monde FIFA 2018, les qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2017, la Ligue des champions africaine ou encore la Coupe des Confédérations de la CAF.

Les arbitres assistants pour le Trophée des champions sont Hicham Ait Abbou, Lahcen Azgaou et Adil Zourak.



Réception



Les membres de la délégation officielle marocaine ont rencontré, lundi soir à Abidjan, les sportifs ayant obtenu des médailles dans différentes disciplines programmées dans le cadre de la 8è édition des Jeux de la Francophonie, pour leur exprimer leurs félicitations pour les performances réalisées.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani a exprimé ses remerciements à l’ensemble des athlètes présents à Abidjan, et à ceux médaillés pour leurs efforts exemplaires et leur engagement remarquable à défendre les couleurs nationales, et à faire honneur à l’ensemble de la Nation, et ce conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

De leur côté, les athlètes ont réitéré leur détermination et leur engagement à ne pas lésiner sur les moyens pour que le drapeau national soit toujours hissé plus haut, pour le bonheur de tous les Marocains.