Jeux de la

Francophonie



L’athlète marocain Fathi Abdenasser s’est adjugé, la deuxième place du marathon qui s’est déroulé, dimanche à Abidjan, dans le cadre de la 8è édition des Jeux de la Francophonie, avec un chrono de 2h28mn06, décrochant ainsi la médaille d’argent de cette compétition.

La médaille d’or est revenue à Makorobondo Salukombo (2h27mn53) du Congo Démocratique, alors que le Béninois Korongou Daoudo s’est classé en troisième position (médaille de bronze), avec un chrono de 2h41mn14.

Chez les dames, l’athlète Fatiha Benchedgui a occupé la deuxième marche du podium en réalisant un temps de 3h13mn43.

Le Maroc est représenté à cette nouvelle édition des Jeux de la Francophonie dans six disciplines sportives, à savoir l’athlétisme, le judo, la lutte, le cyclisme exhibition, le football et le handisport (para-athlétisme).

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de remise de médailles, Fathi Abdenasser s’est félicité de la qualité de la course malgré les conditions climatiques un peu difficiles (taux élevé d’humidité), notant que la concurrence était rude.

Il a réitéré son engagement à doubler d’efforts en vue de mieux représenter le Maroc lors des prochaines compétitions internationales.



Grand prix

de triathlon



Les triathlètes Amine Farih et Karima Kanoun ont remporté la première étape du Grand prix national de triathlon organisée, dimanche à Mohammedia, à l'initiative de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMST).

Amine Farih a bouclé les trois épreuves de cette étape, nage, vélo et course à pied, en un temps de 57 minutes et 39 secondes.

Les deuxième et troisième places sont revenues respectivement à Nabil Kouzkouz (57 :57) et Zakaria Hssiki (58 :47).

Chez les dames, le titre est revenu à Karima Kanoun qui a terminé les trois épreuves en un temps de (1h 13min 35sec), devançant Oumaima Rahmani (1:22:35) et Lamiaa Charkab (1:30: 43).

Outre l’étape de la ville des roses, ce Grand prix englobe 12 autres étapes qui se tiendront à Rabat (deux étapes), Nador, Casablanca, Saïdia, Essaouira, El Jadida, Marrakech, Ouarzazate, Agadir, Larache et Dakhla.

Mis en place par la FRMSPT, le programme national de triathlon comporte également deux compétitions majeures, à savoir, la Coupe du Trône et le championnat national prévus respectivement à Nador le 5 août et Dakhla le 3 décembre, outre cinq compétitions réservées aux jeunes.

Le Maroc organise annuellement quatre triathlons internationaux figurant dans le calendrier de la Fédération internationale du triathlon (ITU) à Rabat, Larache, Agadir et Dakhla.