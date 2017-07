Bergdich à Lens



L’international marocain Zakarya Bergdich (28 ans) a signé un contrat de deux ans avec le Racing Club de Lens, pensionnaire de Ligue 2, en provenance de Cordue (D2 espagnole). Le natif de Compiègne, dans l’Oise, retrouve ainsi son club formateur, après des passages en Espagne, à la Real Valladolid, en Italie au Genoa CFC, et en Angleterre, au sein du club londonien de Charlton Athletic Football Club.

Comara à l’essai

à l’OCK



Le joueur international ivoirien Cheick Ibrahim Comara, 24 ans, est arrivé à la ville de Khouribga au début de cette semaine, en provenance de la capitale ivoirienne.

Selon le Bureau dirigeant de l’OCK, il sera soumis à des tests médicaux et physiques avant son recrutement.

Il est à noter que Cheick Ibrahim Comara a été convoqué par l'équipe nationale première ivoirienne, récemment, lors des matchs contre la Russie, le Sénégal et le Mali. Il a également joué au sein de l'équipe locale un certain nombre de matchs et disputé la dernière CAN. Il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs, selon la presse ivoirienne.

