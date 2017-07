Championnats

arabes d’athlétisme



Le Maroc a terminé en tête du tableau des médailles des 20èmes Championnats arabes d'athlétisme, tenus du 15 au 18 juillet à Radès, dans la banlieue de Tunis.

La sélection marocaine, en l'absence de ses meilleurs éléments, a récolté une moisson de 31 médailles, dont 12 en or, 11 en argent et 8 en bronze, au terme d'une compétition largement dominée par les Maghrébins, comme à l'accoutumée.

La Tunisie, pays organisateur, s'est classée deuxième de cette édition, dont le niveau laissait beaucoup à désirer avec des performances très loin des minimas mondiaux.

L'équipe hôte, qui a glané le plus de médailles dans ces championnats avec 34 podiums (9 or, 13 argent et 12 bronze), a été devancée par le Maroc au nombre de titres en métal précieux.

Une autre sélection maghrébine, en l'occurrence l'Algérie, a bouclé le trio de tête, grâce à une récolte de 9 médailles d'or, 5 d'argent et 4 de bronze.



Kaprun Open de golf



C’est en Autriche que le Pro Golf Tour s’est déplacé pour que les joueurs disputent le Kaprun Open du 17 au 19 juillet.

A noter que lors de cet Open, d’excellents joueurs comme Martin Keskari ou Julien Gressier n’ont pu passer un Cut très difficile fixé à -4. Et c’est l’amateur allemand Hermann Alexander qui a gagné devant son compatriote Finn Fleer.

Le Marocain Karim El Hali a réussi la passe de 3 et le Cut pour la 3ème fois consécutive, montrant ainsi sa régularité et son talent.

Le Pro Golf Tour Allemand se dispute sur 21 tournois. Il est extrêmement compétitif et constitue une excellente marche d’accès au Challenge Tour et à l’European Tour.

Rendez-vous du 23 au 25 juillet en Allemagne au Preis Des Hardenberg Open.



Beach-volley



Agadir abrite, à partir de vendredi, l'Open du Maroc de beach-volley, une épreuve du World Tour de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB), avec la participation de 34 nations.

Au total, 90 matchs sont au programme lors des trois jours de cette compétition organisée par la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB), sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

C’est la seconde fois que la capitale du Souss abrite cette épreuve majeure du calendrier mondial, déjà disputée en 2011 avec la participation de 84 équipes de 31 nations.