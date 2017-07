Championnat

mondial de kitesurf



La 8-ème édition du championnat mondial de kitesurf ‘’Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2017’’, a démarré, mardi, dans une ambiance haute en couleur, à Dakhla.

Plus d’une trentaine de compétiteurs venus des quatre coins du monde se sont ainsi donné rendez-vous pour s’affronter en toute convivialité et profiter des excellentes conditions de glisse qu’offre la région de Dakhla.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive internationale, organisée par l’Association Lagon Dakhla et la GKA (Global Kitesports Association), sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de voile et le World Sailing Federation, se déroule sur la plage de Foum Labouir, l’un des meilleurs spots pour la pratique du surf et du kitesurf.



Coupe du Trône de golf



Le coup d'envoi de la 14e édition de la Coupe du Trône de golf a été donné, mardi, sur les parcours du Royal golf de Cabo Negro à Tétouan, avec la participation de 12 clubs. Organisée par la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) en partenariat avec l'Association du trophée Hassan II de golf (ATH), cette compétition réunit le Royal Golf d'El Jadida, Royal Golf de Dar Es Salam, Casa Green Golf, Palm Golf Casa, Royal Golf d'Anfa Mohammedia, Royal Golf d'Agadir, Golf de Tazegzout, Royal Golf de Marrakech, Royal Golf de Cabo Negro, Golf de Oued Fès, Tony Jaecklin Casablanca et Royal Country Club de Tanger.

Le Royal golf Dar Essalam reste le club le plus titré de la compétition avec neuf sacres en 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015 et 2016. Les éliminatoires se déroulent sur deux jours (18 et 19 juillet) selon la formule strock-play. Les quarts de finale et les demi-finales auront lieu les 20 et 21 juillet selon la formule match-play.



La perf de Mehdi Bennani



Le pilote marocain Mehdi Bennani a réalisé un beau parcours au Championnat du monde FIA des voitures de tourisme, disputé les 14 et 15 juillet sur le circuit de Termas de Rio Hondo, en Argentine.

"Je suis très satisfait des résultats que nous avons obtenus ce week-end", s’est réjouit Mehdi Bennani, en relevant que le staff technique avait parfaitement préparé la C-Elysée et "nous étions très rapides tout le week-end".

"En course, j'ai préféré assurer de gros points pour le WTCC Trophy avec mes deux deuxièmes places. Des résultats de bon augure pour la suite de la saison", a affirmé Mehdi Bennani, qui s’était montré en pleine confiance au volant de sa C-Elysée.

Après deux manches de qualification concluantes, le pilote marocain a pris le départ de l’opening race se retrouvant troisième au premier virage derrière Tom Chilton et Yann Ehrlacher.

Le circuit de Termas De Rio Hondo s’est avéré très favorable pour le pilote marocain, qui est monté sur le podium du WTCC et a incrémenté son compteur de 31 points au Championnat WTCC pour se retrouver quatrième au classement général avec 164 points.

Mehdi Bennani a également ajouté 16 points dans le Trophy Yokohama pour se retrouver en tête des pilotes avec 87 points.

La course de Termas de Rio Hondo est le sixième rendez-vous de la saison WTCC 2017.

Après la pause estivale, la deuxième mi-saison du WTCC 2017 reprendra du 13 au 15 octobre prochain en Chine, sur le circuit international de Shanghai.