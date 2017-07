AG de la FRMF



Parmi les points inscrits a l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de la FRMF, prévue le 23 juillet courant, figure l’adoption et la ratification des statuts et règlements de la FRMF suivant :

Les statuts de la FRMF, le règlement d’affiliation, le règlement des compétitions, le code disciplinaire, le règlement du statut et du transfert des joueurs et le règlement de la chambre nationale de résolution des litiges

Les clubs peuvent télécharger ces documents du site web de la FRMF.



GP de triathlon



La première étape du Grand prix national de triathlon (GPNT) se déroulera le 23 juillet à Mohammedia, à l’initiative de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), ont annoncé les organisateurs.

Outre le triathlon de la ville des roses, le GPNT englobe 12 autres étapes qui auront lieu à Rabat (deux étapes), Nador, Casablanca, Saidia, Essaouira, El Jadida, Marrakech, Ouarzazate, Agadir, Larache et Dakhla, indique un communiqué de la FRMSPT qui organise cet événement en partenariat avec le conseil préfectoral de la ville.

Le programme national de triathlon verra également la tenue de deux compétitions majeures, à savoir la Coupe du Trône et le Championnat national, prévus respectivement à Nador le 5 août et Dakhla le 3 décembre prochains, en plus de cinq compétitions réservées aux jeunes, précise la même source.

Le Maroc organise annuellement quatre triathlons internationaux figurant dans le calendrier de la Fédération internationale du triathlon (ITU) à Rabat, Larache, Agadir et Dakhla.