Liste de l’EN

des locaux



En perspective du match Maroc-Egypte comptant pour les éliminatoires du CHAN 2018 au Kenya, le sélectionneur national Jamal Sellami a convoqué une liste de 28 joueurs devant entrer en concentration du 24 courant au 1er août à Rabat.

Ce stage sera ponctué par deux matches amicaux contre les sélections du Burkina Faso et de la RD Congo respectivement les 28 et 31 juillet.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués : Abdelali Mhamedi (RSB), Anas Zniti (RCA), Yahya El Filali (DHJ), Ayoub El Almoud (AS FAR), Omar Nemsaoui (RSB), Ibrahim Nejm Eddine (KACM), Badr Banoun (RCA), Jaouad El Yamiq (RCA), El Mehdi El Attouchi (WAC), Marouane El Hadhoudi (DHJ), Saad Lagrou (DHJ), Abdeljalil Jbira (RCA), Mohamed Ali Bamaamer (DHJ), Yahya Jabrane (HUSA), Salaheddine Saaidi (WAC), Anas El Asbahi (WAC), Houssam Amaanan (RSB), Walid El Garti (WAC), Ismaïl El Haddad (WAC), Achraf Bencharki (WAC), Ahmed Hamoudane (IRT), Mohamed Ounajem (WAC), Fayçal El Haddadi (WAC), Abdelilah El Hafidi (RCA), Ayoub Nanah (DHJ), Abderahim Makrane (CRA), Ayoub El Kaabi (RSB) et Hamid Ahdad (DHJ).



Judo



Le judoka marocain Khalid El Boussiri a remporté la médaille d'argent des -73 kg lors des 38èmes Jeux mondiaux de la médecine et de la santé qui se sont achevés le week-end dernier à Marseille.

El Boussiri, professeur à la Faculté de médecine dentaire de Casablanca, s'est incliné en finale face au Français Pierre Delatre. Plusieurs fois champion du monde lors des précédentes éditions, El Boussiri, également vice-président de la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés, a estimé, dans une déclaration à la MAP, que le développement de ce sport dans le Royaume passe par une large promotion dans les établissements scolaires et les universités.

Les Jeux mondiaux de la médecine et de la santé sont devenus l'événement de santé mondial le plus célèbre, ouvert aux membres des professions médicales et de la santé depuis sa création en 1978. Chaque année, jusqu’à 2.000 personnes représentant plus de 40 pays, participent à ce rassemblement sportif, dans l’esprit des Jeux olympiques, pour la beauté du sport et les bénéfices de l’effort.