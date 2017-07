Muay Thai



Les lutteurs marocains et thaïlandais se sont neutralisés au terme de la 5-ème édition de la Coupe d’amitié de muay thai, organisée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de kick boxing, full contact, muay thai, forms et favate (FRMKFMFS) en partenariat avec l’ambassade de Thaïlande à Rabat.

Les yeux ont été braqués vendredi dernier sur la salle couverte 11 Janvier de Fès pour suivre les phases finales de cette Coupe devenue une tradition annuelle. Lors du premier combat (-70 kg), le Marocain Karim Adari et le Thaïlandais Parinwirat Kankri se sont neutralisés. La deuxième rencontre (- 54 kg) s’est achevée en faveur du Marocain Essam Boukdir qui a réussi à damer le pion à Atchariayacom Kuamala.

Le troisième Marocain engagé dans cette finale, Mohamed Boukhari (-67 kg) s’est incliné devant son adversaire Fahmongkon Leangprasert.

Cette manifestation sportive, organisée en partenariat avec La ligue Saïss-Tafilalet de Kick-Thai /Boxing et Full-Light-Semi/contact, a également connu la programmation d’autres combats permettant la prospection de lutteurs en herbe.



Rugby



La sélection marocaine de rugby s'est adjugé le titre de l'Africa Silver Cup de rugby, en battant, en fin de semaine à Casablanca, son homologue ivoirienne sur le score de (8 à 3).

Avant la finale, les Lions de l'Atlas avaient pris le meilleur sur Madagascar (57-33), tandis que la Côte d'Ivoire avait battu le Botswana (58-25).

Au match de classement, les Makis du Madagascar se sont imposés face au Botswana sur le score de (47-24).

En remportant ce tournoi, organisé par la Fédération Royale marocaine de rugby, les Nationaux sont assurés d'être promus en Rugby Africa Gold Cup pour la saison 2018 et pourraient se qualifier pour la Coupe du monde 2019 au Japon.