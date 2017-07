Semaine

du cheval



Le cavalier Amine Sajid, montant "Deer Hunter" a remporté le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d'obstacles, comptant pour la finale du championnat du Maroc séniors, disputée dimanche au Royal complexe des Sports équestres et Tbourida Dar Es-Salam à Rabat, dans le cadre de la 33ème édition de la Semaine du cheval.

Sajid s'est imposé, lors de cette épreuve à laquelle 13 cavaliers ont pris part et qui s'est déroulée en deux manches, en 60sec50/100è et 12.21 points de pénalité, prenant le meilleur sur Hassan Metqal et "Fiocco HM" (64.47 et 13.38 points). Majid Djaidi sur "Lansquenet Du Bisp" a terminé à la troisième position (62.44 et 21.18 points).

Par ailleurs, Mohamed Bouziane, du R.C.E du Lac, a remporté, dimanche, le prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, comptant pour la finale du championnat du Maroc cadets.

Bouziane montant "Pimprenel Saint Pierre" s'est imposé, lors de cette épreuve disputée en deux manches avec la participation de 10 cavaliers, en match barrage, en réalisant un parcours sans faute en 39sec85/100è, devançant Walid Redouane, de l'Etrier de Casablanca sur "Altesse des Ailes" (33.40 et 4 points de pénalité). Jad El Houssayni, du R.C.E de Détroit, montant "Luganor de Petra" complète le top 3 (36.62 et 4 points de pénalité).



Sparkassen

Open de golf

Le golfeur marocain Karim El Hali a signé une bonne performance au Sparkassen Open à Bochum en Allemagne (6-8 juillet 2017) en terminant dans le Top 8 avec un score de -16, indique l'Association du Trophée Hassan II de Golf (ATH).

El Hali s'est distingué en rendant des cartes de 68, 67, 65 soit un score total de 200.

L'autre marocain de l'équipe ATH, Ahmed Marjane, a joué 75 (+3) le premier tour ce qui l’excluait d’un Cut très sélectif à -3. Au 2e tour, il a élevé le niveau de son jeu en réalisant un excellent 66 (-6) au 2ème Tour franchissant ainsi le Cut et terminant 35ème (-5).

Lors de ce tournoi extrêmement disputé, des joueurs titrés comme Kenny Subregis, Rory McNamara ou Robin Kind n’ont pas pu passer le Cut.

L'Open a été remporté par l’Allemand Hinrich Arkenau (-20) devant l’Anglais Ben Parker -19.