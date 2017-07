Zaki officiellement

à l’IRT



Lors d’une conférence de presse tenue samedi à Tanger, Badou Zaki s’est dit heureux de signer avec l’IRT un contrat de deux saisons. Le nouvel entraîneur du club tangérois a fait savoir que l’équipe jouera pour l’un des titres lors du prochain exercice 2017-2018.

Zaki, fraîchement vainqueur de la Coupe d’Algérie avec Chabab Belouizdad, n’a pas manqué d’indiquer que l’ensemble des recrutements du club ont été faits avec son accord.

Le président de l’IRT, Abdelhamid Abarchane, a saisi cette conférence pour dévoiler le salaire que percevra Badou Zaki : une rémunération mensuelle de 300.000 DH en plus d’autres avantages.



Nouri hors

de danger



Le joueur de l'Ajax Abdelhak Nouri s'est écroulé au cours d'un match amical samedi en Autriche et a été placé en soins intensifs, victime d'un malaise cardiaque a annoncé le club d'Amsterdam quelques heures après l'incident en soulignant qu’il était "hors de danger".

"Nouvelles de Nouri: il est en soins intensifs et maintenu en sommeil artificiel, mais il est hors de danger", a tweeté l'Ajax samedi soir.

Le Néerlandais d’origine marocaine s'est soudainement écroulé pendant un match de pré-saison entre l'Ajax et le Werder Brême en Autriche samedi. Pris en charge par les secours, il a été transporté par hélicoptère vers un hôpital d'Innsbruck.

Agé de 20 ans, Nouri a fait ses débuts avec l'Ajax en septembre dernier au cours d'un match de Coupe des Pays-Bas contre Willem II. Le président de la FRMF, Fouzi Lakjaâ, a chargé le médecin de l’équipe nationale, Abderezak Hifti, de s’enquérir de l’état de santé d’Abdelhak Nouri.



Carcela

à l'Olympiakos



L’international marocain Mehdi Carcela va défendre les couleurs de l’équipe grecque d’Olympiakos, a annoncé le club champion sortant.

Le club n’a pas fourni de détail sur la durée du bail ni sur le montant du transfert, mais la presse locale a évoqué un contrat étalé sur trois ans.

Carcela, 28 ans, a rejoint ses coéquipiers dans leur concentration de pré-saison en Belgique avant de rallier Athènes pour la visite médicale d’usage, a ajouté la même source.

C’est le cinquième club de l’international marocain depuis le début de sa carrière après avoir évolué sous les maillots de Standard de Liège (Belgique), Anzhi Makhatchkala (Russie), Benfica (Portugal) et Grenade (Espagne).