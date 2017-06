La commune urbaine de Laâyoune vient de lancer un programme riche en activités multisports pour le mois de Ramadan au profit des différentes catégories de la société.

Ce programme d’activités sportives ramadanesques cible près de 10.000 personnes. Placé sous le signe '’Les installations sportives au service du sport de masse’’, cet évènement comprend divers tournois, compétitions et activités dans différentes disciplines sportives au profit des enfants, des jeunes et des femmes, a expliqué à la MAP, Mohamed Rouijel, président du service sportif à la commune urbaine de Laâyoune.

Cette manifestation, dont le coup d’envoi a été marqué par la remise de tenues sportives aux différentes équipes de quartiers de la ville, s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris pour promouvoir la pratique du sport à Laâyoune en tant que facteur majeur pour le bien-être physique et moral des individus, ainsi que l’encouragement des jeunes talents sportifs dans la région, a-t-il poursuivi.

Le même responsable a mis en avant, dans ce sens, tout l’intérêt porté au secteur des jeunes et du sport comme en témoigne la multitude des infrastructures sportives que compte la ville de Laâyoune, dont une quarantaine de stades de proximité, répartis sur l’ensemble des quartiers de la ville, en plus d’un village sportif et de trois salles couvertes.

Forte de ces équipements et de la dynamique de sa jeunesse, la ville de Laâyoune s’est forgée une réputation de haut-lieu de la pratique du sport, en mesure d’abriter des compétitions sportives d’envergure.