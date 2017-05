L’EN d'athlétisme

honorée



La Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA) a honoré, la sélection marocaine d’athlétisme ayant pris part aux Jeux de la solidarité islamique, qui se sont déroulés du 12 au 22 mai à Bakou en Azerbaïdjan.

S'exprimant à cette occasion, le président de la FRMA, Abdeslam Ahizoune, a déclaré que les champions marocains ont signé de belles performances et réussi à récolter 13 médailles, et ce en finissant en tête des différentes disciplines auxquelles ils ont participé.

Il a également souligné que le Maroc, qui avait décroché la troisième place derrière la Turquie et le Bahreïn, aurait pu finir en tête du classement général si les autres disciplines avaient gagné le même nombre de médailles que l'athlétisme.

La sélection marocaine d'athlétisme s'est distinguée lors de ces Jeux en décrochant 13 médailles, dont six en or : Malika Akkaoui (800m), Rababe Arafi (1500m), Mostafa Smlali (marteau), Yahya Berrabah (longueur), Younes Essalhi (5000m), Mohamed Tindouft (3000 st).

Fouad Elkaam (1500m) et Soufiyan Bouqantar (5000m) ont fini deuxième, alors que Amina Moudden (disque), Soukaina Zakkour (marteau), Brahim Kaazouzi (1500m), Mouhcine Khoua (longueur) et Soufiyan Bouqantar (10.000m) ont gagné le bronze.



Maha Haddioui

s’illustre en Suède



Maha Haddioui du Team A.T.H. a participé récemment au Forget Foundation P.G.A. Championship en Suède, une épreuve du Ladies European Tour Access Series.

Malgré un début difficile, elle a su élever le niveau de son jeu pour franchir le Cut et terminer 25ème de ce tournoi qui comptait 80 participantes.

Elle a joué 77-72-73 +6 222 lors de ce tournoi remporté par la Française Valentine Derrez 73-68-69 -6 210.

Maha participera du 1er au 3 juin au Jabra Ladies Open du LET Access Tour. Les deux premières du tournoi se qualifieront au prestigieux Evian Championship.