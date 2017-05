Laâraïchi réélu à la tête de la FRMT



Fayçal Laâraïchi a été réélu, à l'unanimité, président de la Fédération royale marocaine de tennis (FRMT), pour un nouveau mandat de 4 ans, lors d'une assemblée générale élective, samedi à Rabat.

Les 15 membres du bureau exécutif de la FRMT ont été également élus lors de cette assemblée qui s'est déroulée en présence de 120 membres sur les 136 ayant droit au vote.

Après sa réélection, M. Laâraïchi a présenté les grandes lignes du plan d'action de la FRMT, axé principalement sur l’élargissement de la base des pratiquants dans l’optique d’atteindre la barre des 15.000 licences.

M. Laâraïchi a, également, insisté sur l’importance d'améliorer le niveau des encadrants, des entraîneurs et des arbitres et de promouvoir le tennis marocain à l'échelle internationale.

La stratégie de la FRMT vise à former les enfants âgés de 5 ans et plus, selon les critères fixés par la Fédération internationale de tennis. A long terme, elle ambitionne d'améliorer le classement mondial d'un bon nombre de joueurs nationaux.



Tbourida



Six troupes "sorba" ont décroché, samedi, leur billet pour la finale de la 18ème édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels "Tbourida", organisée par la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) du 15 au 21 mai au complexe des sports équestres et Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et dotée d'un prize-money de 1.751.000 DH (1.509.000 DH pour les séniors et 241.500 DH pour les juniors), cette compétition connaît la participation de 18 troupes, dont seulement 10 ont disputé les demi-finales.

Ainsi, la liste des troupes qualifiées compte deux sorbas représentant la région Beni Mellal-Khénifra, à savoir celles de El Arbi Benkhadda (province de Khouribga) et de Aziz El Fatih (province Beni Mellal), deux troupes de Toufiq Nassiri et de Mhamed Aad, représentant toutes les deux la région Casablanca-Settat (Province Settat), la troupe de Fouad Fekri (région Rabat-Salé-Kénitra, province de Khémisset) et la sorba de Feraji Laaraj (région de l'Oriental, province Taourirt). Le vainqueur de cette finale, qui sera disputée dimanche, sera choisi en fonction de plusieurs critères, notamment la qualité des chevaux, le harnachement et l'habillement traditionnel en ce qui concerne les éléments "Hadda" et Tbourida.

Seront également pris en compte le lancement, le rythme de la course, et le maniement des armes à feu, jusqu'au coup de feu collectif s'inscrivant dans les spécifications des "éléments de Talqa".

La présentation de la troupe est notée sur un barème de 25 points, comprenant la qualité des chevaux (8 points), le harnachement (6 points), l'habillement traditionnel (6 points), et enfin l’alignement des cavaliers (5 points). La troupe effectue trois passages, réalisés conformément aux identités spécifiques à chaque région.

Le champion du Maroc seniors recevra 500 mille dirhams, contre 300 mille pour le 2e et 200 mille pour le 3e.

Chez les juniors, le vainqueur récoltera 100 mille dirhams contre 70 mille pour le 2e et 40 mille pour le 3e.