Course des vélos

de montagne



Le coureur cycliste marocain Yassine Aït Bouaza, représentant la sélection nationale (A), a remporté avec brio la course internationale des vélos de montagne, organisée le week-end dernier à Fès et Moulay Yacoub.

Au terme de cette course initiée par le "Vélo club de Fès" (section Moualy Yacoub), sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), Yassine Aït Bouaza qui a parcouru la distance de 45 km en 4h 55mn 37sec, a réussi à damer le pion à son coéquipier de la sélection (B), Mohamed Sadiki avec une différence de 2m30sec.

L’autre sociétaire du "Vélo Club de Fès", Taoufik Mamouni a terminé 3-ème avec un chrono de 4h 56mn 15sec, devançant ainsi le cycliste français Jiles Amiott ,auteur de 4h 57mn 12sec. Yassine Aït Bouaza a réussi à dominer cette course après avoir terminé en tête des parcours fermés disputés à Jnan Sbli (45 km) et dans la fôret de Moulay Yacoub (42 km). Cette course internationale qui a réuni des cyclistes représentant outre le Maroc, la France, l’Espagne et la Tunisie, a pris fin par une cérémonie grandiose de remise des prix et médailles aux vainqueurs.



Coupe d'Afrique

de triathlon



L'Association Triathlon Larache (ATL) organise samedi 20 mai la 12ème édition du triathlon international de Larache, l'une des étapes de la Coupe d'Afrique (Larache ATU Sprint African Cup ), indiquent les organisateurs. Placée sous l'égide de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), cette édition connaîtra la participation de plus de 250 triathlètes dont 56 élites représentant notamment le Canada, l’Espagne, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, la France, la Suède, l’Italie, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l’Afrique du Sud, le Portugal, la Russie et le Maroc. Depuis son lancement en 2004, le Triathlon international de Larache (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied) se veut désormais un rendez-vous incontournable du calendrier international en raison notamment du haut niveau des participants et du circuit de la course qui répond aux standards internationaux.

La précédente édition avait été remportée par les Français Raoul Shaw (00.56.38) et Mathilde Gautier (01.06.50) dans la catégorie élite.



Tournoi Abtal

Al Hay de football



Le rideau est tombé dimanche à la salle couverte Derfoufi de Témara sur la 3ème édition du tournoi Abtal Al Hay (champions des quartiers) de football au niveau de la préfecture Skhirat-Témara, qui s'inscrit dans le cadre d’un programme national lancé par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Organisé par la direction provinciale du ministère, ce tournoi de quartiers a vu la participation d’une cinquantaine d’associations de la préfecture Skhirat-Témara dans les catégories minimes (2003-2004), Benjamins (2005-2007) et filles (2003-2005).

Et c’est l’Association Palace sport et culture qui a remporté la finale de la catégorie des minimes, en venant à bout de l’Association Ain Atiq (1-0), alors que la finale de la catégorie des Benjamins est revenue à l’Association Annour de Tamesna. La compétition des filles a été remportée par l’Association Al Fath de Skhirat.

Les vainqueurs de chaque catégorie représenteront la préfecture Skhirat-Témara lors des éliminatoires régionales, a confié à la MAP M. Ahmed Himmi, président de l’Association Palace, qui s’est qualifiée en finale aux dépens de l’Association Al Qods de Témara (1-0).