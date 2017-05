GP SAR la Princesse

Lalla Meryem de tennis



La Russe Anastasia Pavlyuchenkova a remporté, samedi, la 17ème édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, épreuve du circuit WTA, dotée de 226.750 dollars US.

Au bout d'un match très serré, Pavlyuchenkova a réussi à s'imposer face à une habituée de la terre battue, l'Italienne Francesca Schiavone, en deux sets 7-5, 7-5.

Auparavant, Pavlyuchenkova avait facilement validé son billet pour la finale, après avoir éliminé l'Italienne Sara Errani, en deux sets 6-4, 6-0, alors que Schiavone, vainqueur des internationaux de France en 2010 et finaliste en 2011, a écarté l'Américaine Varvara Lepchenko (7-5, 6-4).

En double, la Hongroise Tímea Babos et la Tchèque Andrea Hlaváčková se sont adjugé le titre, en venant à bout de la Serbe Nina Stojanović et de la Belge Maryna Zanevska (2-6, 6-3, 1-0 ab).

Organisée par la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) et l'Union sportive des cheminots du Maroc (USCM) sur les courts de l'USCM à Rabat, cette compétition a connu la participation de 48 joueuses de 25 pays (32 aux épreuves simple et 16 aux épreuves double).



El Hali s’illustre au

Extec Czech One



Le golfeur marocain Karim El Hali s'est distingué au Extec Czech One, étape du circuit allemand Pro Golf Tour, disputée du 2 au 4 mai 2017 en République Tchèque, indique l'Association du Trophée Hassan II de golf (ATH).

El Hali, professionnel depuis cette année et qui occupait la 6ème place de l’Ordre du Mérite de l’Atlas Pro Tour, a réussi à passer un Cut fixé au niveau du Par, précise l'ATH dans un communiqué parvenu à la MAP vendredi soir. Crédité d'un score de +3 et des cartes de (72,70,77), il termine 44ème. La surprise de la compétition a été la mauvaise performance du Suisse Marco Iten, gagnant de l’Open Madaef d’El Jadida, qui a été stoppé au Cut. La première place du classement final de l'Open thèque est revenue à l’Anglais Ben Parker 68-67-70 (-11).

La prochaine étape du Pro Golf Tour sera le 23 mai à St Pölten en Autriche.



Epreuve saoudienne

pour les U23



Le Onze national des moins de 23 ans affrontera ce soir à partir de 19h30 au stade d’Azal à Bakou, son homologue saoudien pour le compte de la première journée, groupe A, du tournoi de football des Jeux de la solidarité islamique qui se déroulent en Azerbaïdjan.

L’EN des U23 est arrivée vendredi matin à Bakou et la séance d’entraînement tenue dimanche, sous la conduite du sélectionneur national Jamal Sellami, a duré 75 minutes sur une pelouse synthétique et a été l’occasion d’apporter les ultimes réglages avant cette sortie inaugurale, rapporte le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

Au cours de ce premier tour, la sélection marocaine aura aussi à donner la réplique aux équipes nationales d’Azerbaïdjan et du Cameroun. Quant au groupe B, il est composé des EN de Turquie, d’Algérie, d’Oman et de Palestine.