Tennis



Le duo, composé de l’Espagnol Dominic Inglot et du Croate Mate Pavic, a remporté samedi le titre en double de la 33ème édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, qui s’est déroulé du 08 au 16 courant sur les courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA) aux dépens du duo espagnol Marcel Granollers et Marc Lopez.

Le directeur du tournoi, Hicham Arazi, a fait savoir que la finale en double a été marquée par un niveau de jeu élevé et une compétition acharnée, d’où le recours à un troisième set, ajoutant que le public a apprécié la performance des duos finalistes.

Par ailleurs, pour ce qui est des Nationaux, il a précisé que Reda El Amrani et Amine Ahouda avaient livré une bonne prestation lors de ce tournoi.

Le vainqueur en simple de ce tournoi gagne 250 points au classement mondial, contre 150 points pour le finaliste et 90 points pour les demi-finalistes.



Golf



La golfeuse norvégienne Suzann Pettersen occupait la tête du classement du 3ème et avant-dernier tour de la Coupe Lalla Meryem de golf, 3e épreuve du circuit européen féminin 2017 (LET), disputé samedi sur le parcours bleu du Royal Golf Dar Es Salam de Rabat.

Grande favorite de la compétition, Pettersen a rendu une carte de 70 (-2) totalisant un score de -6 (210) devant la Galloise Lydia Hall (-5) et l’Anglaise Annabel Dimmock.

La Norvégienne, double vainqueur dans les tournois majeurs, semble bien partie pour décrocher un 23e titre de sa carrière.

Lors de cette journée, la Marocaine Maha Haddioui a terminé 26e après une troisième carte de 74 (+4). L’autre marocaine en lice, Lina Belmati (amateur), a signé un score de +13 (229) occupant la 61e place.

Côté hommes, le golfeur irlandais Paul Dunne était le nouveau leader du classement à l’issue du 3e tour du Trophée Hassan II de golf, disputé samedi au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat.

Pour la première fois de sa jeune carrière professionnelle, Dunne, 24 ans, domine le classement d’une épreuve de l’European Tour après 54 trous. Auteur d’une 3e carte solide de 69 (-4), l’Irlandais semble avoir les armes pour signer un premier succès sur le circuit européen. Avec son score total de 211 (-8), il possède ainsi deux coups d’avance sur l’Italien Renato Parratore, auteur de la meilleure carte de la semaine sur ce Royal Golf Dar Es Salam, à savoir un 66 (-7).

Le Marocain Ayoub Lguirati (amateur) a terminé 66e suite à une 3e carte de 77, soit un score total de +5 (224) sur les trois tours. Dans une déclaration à la presse, Lguirati, 23 ans, a affirmé qu’il fera tout pour boucler en beauté sa participation, dont le moment fort, a-t-il dit, a été sa qualification au 3e tour”.