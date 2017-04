Junior Tour de golf



Plus d’une centaine de jeunes golfeurs et golfeuses se sont donné rendez-vous les 8 et 9 avril courant au Royal Golf de Benslimane pour disputer la 2ème étape du Junior Tour 2017.

Près de 15 golfs de toutes les régions du Royaume ont pris part à cette 2ème étape. La liste des golfs participants montre le formidable attrait du golf sur les jeunes, venus du Palm Golf de Casa et de Marrakech, du Royal Golf d’El Jadida, du Royal Golf d’Anfa Mohammedia, du Royal Golf de Marrakech, du Royal Country Club de Tanger, du Royal Golf de Dar Es Salam, de Saadia Med Golf, du Royal Golf d’Agadir, du Tony Jaecklin de Casablanca, du Casa Green Golf, de l’Oued Fès Golf, du Golf de l’Océan d’Agadir et Club hôte du Royal Golf de Benslimane.

Les résultats ont été à la hauteur puisque certains jeunes champions ont joué en dessous du Par.

Les résultats ont été les suivants :

Enfants 7/8 ans

1er Boufoulous Anwar R.G.A.M.

2ème El Kharraz Yacine R.G.A.M.

Poussins 9/10 ans

1er Trometter William Chadi Casa Green Golf 14-7 21

2ème Berrada Rayane R.G.A.M. 11-8 19

Benjamins 11/12 ans

1er Benabdallah Ali R.G.A.M. 33-33 66

2ème Fakori Abderrahmane R.G.A.M. 37-27 64

Minimes 13-14 ans

1er Boutaleb Kamil R.G.A.M. 78-71 149

2ème Bekkari Yacine R.G.A.M. 78-77 155

Cadets 15-16 ans

1er Benabdellah Amine R.G.A.M. 69-70 139

2ème Bourehim Mohd Nizzar the Tony Jaecklin Casa 74-73 147

Juniors 17-18 ans

1er El Kherraz Amine Palm Golf Casa 69-73 142

2ème Dahane Soufiane R.G. El Jadida 76-68 144