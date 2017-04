Tour du Maroc de cyclisme



L'Américain Keough Luke a remporté la deuxième étape du 30ème Tour cycliste du Maroc, disputée samedi entre Kénitra et Larache, sur 146 km.

Le coureur américain, de l’équipe UnitedHealthCare Professionnel Cycling, a parcouru l'étape en 03h 36:38 devançant au sprint final le sociétaire de l’équipe Gallina Colosio Eurofeed (Italie), Galdoune Ahmed Amine, d’origine marocaine, et son compatriote Makhchoun Mounir, sociétaire du club bahreïni (VIB Bikes) avec le même chrono que le vainqueur.

Inscrite au calendrier de l’UCI Africa Tour, cette compétition, organisée par la Fédération Royale marocaine de cyclisme sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réunit cette année 120 coureurs représentant 20 équipes d'Afrique, d'Europe et des Amériques.

La troisième étape de cette compétition, devait relier dimanche Tanger à Martil sur 145,1 km.



Union arabe de volley-ball



La présidente de la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB), Bouchra Hajij, a été réélue à l'unanimité au poste de présidente de la Commission féminine de l'Union arabe de volley-ball (UAVB), à l’issue des travaux de son assemblée générale élective, samedi à Manama (Bahreïn), a-t-on appris auprès de la FRMVB.

L'ancienne volleyeuse marocaine était en lice pour sa réélection aux côtés d'autres candidates d'Egypte, de Tunisie, d'Algérie, du Koweït et du Sultanat d'Oman.

Mme Hajij a également conservé son siège au sein du comité exécutif de l’UAVB que préside le Bahreïni Ali Ben Mohamed Al Khalifa, réélu à la présidence de cette instance.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'instance qui gère le volley-ball national a souligné que la priorité de son mandat (2017-2021) sera d'assurer la promotion du volley-ball féminin à travers le renforcement de la place de la femme aussi bien dans les centres de décisions qu'en équipes nationales en application des recommandations du Comité international olympique qui prône une présence des femmes à hauteur de 30% dans les instances sportives.

"Lors de mon mandat, l'accent sera également mis sur la formation, la formation continue, l'encadrement aussi bien de l'entraînement que de l'arbitrage", a-t-elle confié.