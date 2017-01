Trésorerie excédentaire du Wydad

Le Wydad, section football, a tenu vendredi dans un palace casablancais, son assemblée générale ordinaire où il a été procédé à l’approbation à l’unanimité des rapports moral et financier.

A noter que la trésorerie du WAC a enregistré un excédent de plus de 6 millions de dirhams.

Cette AGO a été l’occasion de se séparer officiellement du technicien français Sébastien De Sabre et de présenter son remplaçant le cadre marocain Houcine Ammouta.

Il y a lieu de signaler également que lors de cette AGO, le nouveau maillot du Wydad a été présenté.



Taarabt à Genes



L’ex-international marocain Adil Taarabt s’est engagé à titre de prêt, un an et demi, avec le club italien de Gênes. Sous contrat jusqu’en 2020 avec la formation lisboète de Benfica, Taarabt a décliné des offres de clubs français et espagnols, préférant revenir au Calcio où il avait brillé lors d’un court passage en 2014 au sein de l’AC Milan.