Match amical international



L'équipe de la ligue de Sahara de football a obtenu un nul (1-1) face à l'équipe des stars du Championnat du Cambodge, dimanche en match amical disputé dans la capitale Phnom Penh.

L'équipe de la ligue de Sahara, qui a fait le déplacement au Cambodge avec 22 joueurs, a ouvert le score dès la 6e minute par Saleh Sellami avant que Mathiew Obbi n'égalise à la 67e minute. Dans une déclaration à la MAP, le chef de la délégation marocaine et membre de la Fédération Royale marocaine de football, Mouloud Ajef, a souligné que ce match s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié solide liant les Royaumes du Maroc et du Cambodge et dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de relations diplomatiques bilatérales.

La programmation de cette rencontre amicale est une "première" et contribuera à développer davantage les relations entre les deux pays, a-t-il ajouté. Ce match aura également servi aux joueurs de la ligue du Sahara, âgés en moyenne de 24 ans, de tremplin pour développer leur jeu et s'approcher du style de jeu de l'équipe adverse, a-t-il déclaré, notant que les acteurs de la société civile saluent cette initiative qui vise à établir des liens d'amitié avec le Maroc et les pays de l'Asie de l'Est.

Cette rencontre amicale s'est déroulée en présence notamment de plusieurs personnalités dont l'ambassadeur du Maroc en Thaïlande, Laos, Myanmar et au Cambodge, Abdelilah El Housni, le secrétaire d'Etat cambodgien à l'Education, à la Jeunesse et au Sport, le directeur général des affaires africaines au ministère cambodgien des affaires étrangères et le secrétaire général de la fédération de football au Cambodge.



Championnats du Maroc

par séries de golf



Le rideau est tombé dimanche sur les championnats du Maroc de golf par séries, disputés les 17 et 18 décembre au Royal Golf d'El Jadida, selon la Fédération royale marocaine de golf. "Malgré une météo plus qu'incertaine, plus de 100 joueuses et joueurs des différents clubs du Royaume se sont affrontés" dans cette compétition, placée sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, indique la Fédération dans un communiqué.

Résultats sur 2 tours :

-- 3ème Série hommes

Champion: Abderrahim Bendahane (Royal Golf de Marrakech) 174

Vice-champion: Chakboub Abderrazak (Royal Golf El Jadida) 192

-- 3ème Série dames:

1ère / Berrada Sofia (Golf Tony Jacklin de Bouskoura) 182

-- 2ème Série hommes:

Champion: Chrouate Khalid (Royal Golf Anfa Mohammedia) 168 vice-Champion (Play off): Marnouch Hamza (Royal Golf EL Jadida)

-- 2ème Série dames:

Championne: Cherkaoui Rajaa (Royal Golf El Jadida) 189

Vice-championne: Bellamine Siham (Royal Golf Dar Essalam) 194

-- 1ère Série hommes:

Champion: Meski Redouane (Royal Golf El Jadida) 160

Vice-champion: Agrirane Abderrahim (Royal Golf El Jadida) 163

-- 1ère Série dames:

Championne: Bakri Salwa (Royal Golf Anfa de Mohammedia) 174

Vice-championne (Play off): Lahsini Nadia (Royal Golf Anfa Mohammedia) 174





Coupe du Trône de full contact



La Ligue de la Chaouia a remporté dimanche à Tiznit la Coupe du Trône de full contact (messieurs et dames) au titre de la saison 2015-2016.

Chez les hommes, la Ligue de la Chaouia s'est adjugé le titre après sa victoire en finale face à la Ligue de l’Oriental alors que chez les dames, elle s’est imposée devant la Ligue du Sahara.

L’édition de cette année a été marquée, selon les observateurs, par le haut niveau affiché par la Ligue du Sahara, dont c’est la première qualification aux phases finales avec une prestation remarquée notamment chez les femmes.

Organisée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de full contact, kickboxing, muay thai savates et sports assimilés, la Coupe du Trône de full contact a mis aux prises, du 16 au 18 décembre, à la salle Anaruz à Tiznit, les équipes des Ligues régionales de full contact.

Cette compétition a été organisée par la Ligue du Souss en collaboration avec la province de Tiznit, la commune urbaine et le conseil provincial, et en coordination avec la délégation du ministère de la Jeunesse et des sports.