Infantino félicite Ronaldo et Messi

Le président de la Fifa Gianni Infantino a félicité samedi les deux superstars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le premier pour ses nouveaux enfants et le second pour son mariage, événements survenus cette semaine. "Je félicite Cristiano Ronaldo pour ses jumeaux et Lionel Messi pour son mariage: vous voyez, la Coupe des Confédérations apporte beaucoup de bien", a dit dans un sourire le dirigeant italo-suisse à Saint-Pétersbourg, à la veille de la finale Chili-Allemagne.

Cristiano Ronaldo, battu mercredi avec le Portugal par le Chili en demi-finale (0-0 a.p., 3-0 t.a.b.), a quitté le tournoi dès jeudi et n’a pas participé au match pour la troisième place hier face au Mexique, officiellement pour accueillir ses jumeaux nouveau-nés.

"J'ai servi la sélection nationale corps et âme, comme toujours, même en sachant que mes deux enfants étaient nés. Je suis très heureux de pouvoir enfin rencontrer mes enfants pour la première fois", avait expliqué l'attaquant du Real Madrid sur Facebook.

Selon la presse portugaise, le petit Mateo et sa soeur Eva sont nés le 8 juin dernier, d'une mère porteuse vivant sur la côte ouest des Etats-Unis, qui aurait perçu la somme de 200.000 euros.

Messi, lui, s'est marié dans la nuit de vendredi à samedi avec Antonella Roccuzzo, la mère de ses enfants, dans leur ville d'origine de Rosario, en Argentine.

La cérémonie s'est déroulée en présence de 260 invités, parmi lesquels la chanteuse Shakira et son mari Gerard Piqué, coéquipier de l'Argentin au FC Barcelone.