Football



De sources proches de l’Olympique de Khouribga, l’attaquant du FUS de Rabat, Adam Enafati a été prêté à l’équipe phosphatière pour une saison.

Selon les mêmes sources, les responsables du club khouribgui ont réussi à s’attacher les services dudit joueur avec la possibilité de le recruter en fin de saison.

Il convient de noter qu’Adam Enafati n'avait pas été souvent aligné au sein du FUS, la saison dernière, ce qui l’a poussé à quitter la formation r’batie.

(Chouaib Sahnoun)



Taekwondo



La sélection marocaine de taekwondo participera à la 3è édition des championnats du monde cadets, prévue du 24 au 28 août à Sharm El Sheikh en Egypte, indique la Fédération Royale marocaine de taekwondo (FRMTKD). Le Maroc sera ainsi représenté par 17 sportifs qui vont concourir selon le programme établi par la Fédération internationale de taekwondo, explique la FRMTKD qui précise que les éléments marocains ont été sélectionnés suite à des stages organisés par la direction technique nationale.

En marge de ces Mondiaux, le président de la FRMTKD, Driss Hilali, prendra part aux travaux du comité exécutif de la Confédération africaine le 26 août prochain.



Triathlon

L'équipe de l'Association Amal Inezgane a remporté la Coupe du Trône de triathlon (saison 2016-2017) lors de sa première édition disputée samedi à Nador.

Les triathlètes d'Amal Inezgane, Amine Farih, Nabil Kouzkouz et Karima Kanoun ont remporté l'épreuve (750m de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied), devançant l'équipe du club municipal de Dcheira et Distroys.

En individuel, la première place est revenue à Nabil Kouzkouz suivi de son co-équipier Amine Farih, vainqueur des étapes de Mohammedia et Rabat, et de Zakaria Hssiki. Au terme de cette étape, la Coupe du Trône a été remise à l’équipe de l'Association Amal Inezgane, tandis que les membres des équipes classées deuxième et troisième ont reçu des médailles.