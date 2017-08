Inauguration de chantiers de développement à Guelmim

Plusieurs projets de développement ont été lancés et inaugurés, lundi, dans différentes communes de la province de Guelmim, à l’occasion du 64è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et du 54è anniversaire de SM le Roi Mohammed VI.

Ainsi, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhai a visité, en présence d'élus, de représentants des services extérieurs et de personnalités civiles et militaires, le chantier de construction, dans la commune de Guelmim, d'un pont pour piétons au niveau de l'Oued Oum Laachar, dont la réalisation nécessite un investissement de 5,8 millions de dirhams (MDH). M. Abhai a également donné le coup d'envoi de construction d'un canal pour l’acheminement des eaux usées vers la station d'épuration, pour un montant de 34 MDH, et du projet de réhabilitation et d'élargissement d'un centre pluridisciplinaire dédié aux femmes en situation difficile, pour un coût de 350.000 dirhams.

Au niveau de l'hôpital régional de Guelmim, M. Abhai a assisté à une opération de circoncision organisée en faveur d'enfants issus de familles nécessiteuses par le bureau régional de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance. Dans la commune de Fask, le wali de la région a donné le coup d'envoi du projet d'aménagement de la route nationale n°21 reliant la commune à Assa, pour un budget de 17 MDH.

Dans le cadre du Plan Maroc Vert, M. Abhai a procédé, dans la commune D'baynou, au lancement des travaux de construction d'un pont au niveau de l'Oued Talmaadart (14 MDH), et de forage et d'équipement de puits et d'arboriculture (14 MDH).