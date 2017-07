Inauguration à Marrakech du premier hôpital privé

Le premier hôpital privé à Marrakech a été inauguré ce samedi, à l’occasion de la célébration du 18ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres.

Cet hôpital, inauguré par le wali de la région Marrakech-Safi, Abdelfettah Labjioui, s'étend sur une superficie de 26.000 m² et est doté d’équipements sanitaires modernes.

D'un coût estimé à 600 millions de dirhams (MDH), cette structure comprend 20 spécialités médicales et un département dédié à la chirurgie composé de 10 salles multidisciplinaires, notamment une salle dédiée aux urgences, une salle de surveillance post-opératoire, une unité centrale de stérilisation, une salle pour les maladies cardiovasculaires et une salle des scanners.

Cette infrastructure comporte un département dédié à la chirurgie esthétique, la neurologie, l'obstétrique et la gynécologie, l'urologie et la dermatologie.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de cet hôpital privé, Mohamed Said Belkadi, a indiqué que la réalisation de cette structure sanitaire, qui obéit aux standards internationaux, contribuera au renforcement de l’offre médicale et au développement du système sanitaire au niveau de la ville de Marrakech et des provinces voisines, ajoutant que cet hôpital fait partie du réseau de cliniques qui œuvre à développer les unités sanitaires modernes au Maroc.

Dans ce cadre, il a fait savoir que cet hôpital vise à offrir des soins médicaux exceptionnels, en raison de son staff médical et paramédical de haut niveau.