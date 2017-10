Inauguration à Ksar El Kébir d'une annexe de la Faculté poly disciplinaire de Larache

Le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Hassad, a procédé, mercredi à Ksar El Kébir, à l'inauguration d'une annexe de la Faculté polydisciplinaire de Larache, relevant de l'Université Abdelmalek Esaâdi. Cet établissement d'enseignement supérieur, qui a nécessité un coût global de 300 millions de dirhams, a été financé dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, la Faculté polydisciplinaire de Larache, la préfecture et le Conseil provincial de Larache, et le Conseil municipal de Ksar El Kébir.

Dans une déclaration à la presse, M. Hassad a affirmé que cette nouvelle infrastructure a été réalisée dans un court laps de temps, et ce dans le souci de rapprocher l'enseignement supérieur des étudiants de la commune de Ksar El Kébir et de leur épargner de se déplacer quotidiennement vers Larache. Le ministre a tenu à saluer les cadres pédagogiques et les enseignements de l'Université Abdelmalek Essaâdi pour leur adhésion à cette initiative et leur engagement d'aller vers les étudiants dans cette nouvelle annexe.

De son côté, le président de l'Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, Houdaifa Ameziane, a affirmé que l'ouverture de ce nouvel établissement entend rapprocher l'université des citoyens de cette région pour leur faciliter l'accès à l'enseignement et, partant, d'améliorer la rentabilité du système éducatif, surtout que beaucoup de lauréats bacheliers proviennent de la commune de Ksar El Kébir. Cette annexe sera provisoire (la ville se dotera dans les quelques années qui viennent d'une Faculté polydisciplinaire), a permis de commencer l'enseignement dès cette année notamment dans les branches de droit. Quelque 900 étudiants ont rejoint ce nouvel établissement au titre de cette année.

Accompagné du Secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi, et du gouverneur de la province de Larache, Mustapha Ennouhi, Mohamed Hassad s'est rendu par la suite au chantier de la Faculté polydisciplinaire de Ksar El Kébir, qui sera construite sur une superficie d'environ 8 ha.

Le ministre a, par ailleurs, effectué des visites dans trois établissements scolaires relevant de la commune de Ksar El Kébir, dans l'objectif de constater l'état des infrastructures, la qualité de l'enseignement et de l'état d'avancement du programme de réhabilitation scolaire.