Immolog émet un emprunt obligataire garanti de 350 MDH

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, récemment, une note d’information relative à l'émission par le spécialiste de l'immobilier économique et intermédiaire, Immolog, d’un emprunt obligataire garanti de 350 millions de dirhams (MDH).

Selon un communiqué de l’AMMC, cette opération porte sur l'émission de 3.500 obligations d’une valeur nominale de 100.000 dirhams, non cotées à la Bourse de Casablanca et réparties en deux tranches, rapporte la MAP.

Pour la tranche A, le taux d’intérêt révisable annuellement est déterminé en référence à la courbe secondaire des taux des bons du Trésor (BDT) telle que publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) en date du 4 janvier 2017, augmenté d’une prime de risque de 160 points de base, précise la même source.

Quant à la seconde (B), le taux d’intérêt facial est fixe en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT 5 ans, augmenté d’une prime de risque de 170 points de base, souligne le régulateur du marché des capitaux.

Le mode d’allocation retenu dans le cadre de cette émission obligataire, garantie par une hypothèque de premier rang, est au prorata de la demande avec priorité aux investisseurs.

A travers l’emprunt obligataire envisagé, Immolog vise une optimisation de ses ressources financières en proposant aux porteurs d’obligations émises par la société en 2012 d’échanger leurs titres contre de nouvelles obligations et aux nouveaux investisseurs qualifiés de droit marocain de participer à la nouvelle émission.

La société s'engage à rembourser l’encours des obligations existantes à échéance, soit le 23 janvier 2017.