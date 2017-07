La plage de Calangute est la preuve du méfait du tourisme de masse. Sur cette plage de Goa, on trouve un nombre incalculable de vendeurs à la sauvette aux méthodes quelque peu agressives et de nombreuses personnes qui profitent de la non vigilance des touristes pour les voler ou pour les escroquer. A mettre sur votre liste des plages à éviter.