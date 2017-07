Il était une fois... Tom Cruise

Tom Cruise a connu la célébrité très jeune. A 54 ans, il continue d'entretenir la légende à travers des films d'auteur et des blockbusters.

Tom Cruise est de ces acteurs qui ont très vite rencontré le succès. Après quelques années de cours de théâtre et une carrière de lutteur tombée à l'eau, il décide de s'installer à New York à seulement dix-huit ans et commence alors la course à la gloire. Le jeune homme va de casting en casting et obtient ses premiers rôles assez rapidement. Il est alors repéré par Francis Ford Coppola qui le propulse dans son film «Outsiders». Tom Cruise commence à marquer le paysage cinématographique. Il enchaîne dans «Risky Business», son premier grand succès qui l'amène jusqu'à sa toute première nomination aux Golden Globes. Sa carrière est alors lancée. Il est la tête d'affiche de grands films populaires comme «Legend» et «Top Gun». A 24 ans, seulement six ans après avoir commencé sa carrière, il a son étoile sur le fameux «Walk of Fame».



Une légitimité vascillante

Il a gagné la célébrité avec des blockbusters. Désormais, Tom Cruise veut gagner une légitimité à Hollywood avec des films d'auteur. «La couleur de l'argent», «Des hommes d'honneur» «Jours de tonnerre» ou encore «Eyes wide shut» sont autant de long-métrages qui prouvent au public que Tom Cruise n'est pas seulement le gendre idéal, il peut aussi incarner des rôles sombres et énigmatiques. En parallèle, Tom Cruise n'oublie pas ses premières amours pour les blockbusters et signe pour la saga «Mission impossible». Elle lui vaut de nombreuses critiques positives. Et pour cause, l'acteur joue les cascadeurs hors norme et n'hésite pas à prendre des risques pour interpréter au mieux son rôle de casse-cou. Peu à peu, Tom Cruise commence à produire des films qu'il joue dedans ou non. Parfois, il a dû essuyer des échecs comme avec le second volet de la saga «Mission Impossible» mais a su rebondir avec des films comme «Minority Report». Tout au long des années 2000, Tom Cruise connaît de véritables chutes de popularité jalonnées de grands succès.



Instabilité amoureuse

Une instabilité qu'il connaît aussi côté vie privée. Après avoir eu de nombreuses idylles avec différentes actrices, il se marie à la talentueuse et tout aussi célèbre Nicole Kidman en 1990. Le duo d'acteurs adopte deux enfants mais la foi que porte Tom Cruise à la scientologie déplait à la belle blonde. Ils divorcent au début des années 2000. L'acteur a fréquenté par la suite Monica Cruz puis Katie Holmes. Ils ont eu une petite fille ensemble prénommée Suri.

Le couple se marie quelques mois plus tard. Mais une nouvelle fois, le ciel se pare de nuages. Katie Holmes refuse que la scientologie ait une quelconque place dans la vie de sa fille.

Depuis, l'amour ne serait pas de nouveau au rendez-vous pour Tom Cruise mais l'homme continue sa carrière avec pour rempart à toute épreuve son sourire ultra bright.