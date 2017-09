Idrissa Ouedraogo présidera le 14ème Festival international du film transsaharien de Zagora

D’un désert à l’autre, le cinéaste burkinabé Idrissa Ouedraogo apporte inlassablement sa jolie pierre à l’édifice. De Ouagadougou, il se rend à Zagora pour présider le jury de la compétition officielle des longs-métrages de la 14ème édition du Festival international du film transsaharien qui aura lieu du 9 au 13 octobre prochain à Zagora, sous le thème «Le Cinéma … l’eau … et la vie». Le «Prix Cannes» vient à point nommé, le thème du festival coïncide avec les questions que ses chefs-d’œuvre ont traitées.

Outre Ouedraogo, le jury de la compétition officielle comprend également le réalisateur et acteur marocain Driss Roukh, la réalisatrice yéménite Khadija Assalami, le critique irakien et docteur en sciences du cinéma Taher Alwan, l’acteur marocain Yassine Ahajjam et la réalisatrice française des films documentaires Cholé Bruat, indique un communiqué des organisateurs.

Présidé par le réalisateur de «Yaaba», le jury de la compétition officielle aura à départager des films appartenant à différents pays tels que l’Inde, le Kazakhstan, la Hongrie, l’Irak, le Liban, l’Egypte, le Burkina Faso, le Mali, la Tunisie, l’Iran, les Emirats arabes unis et le Sénégal.

Né en 1954, Idrissa Ouedraogo éprouve dès son jeune âge un grand engouement pour le cinéma, ce qui le conduira du Burkina Faso à Moscou, Kiev, puis Paris, pour des études de cinéma avant de réaliser son premier court-métrage «Poko» qui obtient le prix du meilleur court-métrage au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

C’est le début d’une carrière cinématographique inédite, avec son film «Yaaba» qui remporte en 1989 le prix de la critique au Festival de Cannes. Récompense qui lui permettra de se distinguer, un an après, avec le long-métrage «Tilai» remportant cette fois le grand prix du jury.

Par ailleurs, la 14-ème édition du FIFT de Zagora compte également le prix de la Fédération africaine de la critique cinématographique, dont le jury est composé de Ayetan Kodjo, Ognandou du Togo, président, et Mbengue Mouhamadou Abdou Rahmane du Sénégal et Yeo M’Bah Aboubacar de Côte d’Ivoire, membres.

Le jury de la compétition du scénario sera, quant à lui, présidé par le romancier et scénariste marocain Miloudi Chaghmoum, et composé d’Ibraim Ilam, scénariste de films documentaires, de l’écrivain Mohamed El Hafidi et du poète et écrivain marocain résident en Belgique Taha Adnan. Les thèmes choisis pour ce concours sont axés sur la vie nomade, l’eau, l’environnement, la vie oasienne, le désert…

Pour encourager les jeunes réalisateurs de la région de Draâ-Tafilalet, les organisateurs ont décidé de créer une compétition de courts-métrages, dont le jury sera composé du réalisateur marocain Abdesslam Laglaai, d’Aymen Jlili, président de la Fédération du cinéma amateur et du Festival du film amateur de Kelibia en Tunisie, de Marine Guizy, directrice de photo France et Hafid El Aissaoui, critique et ex-président de la Fédération des cinéclubs au Maroc, ainsi que du dramaturge Said Bachna.