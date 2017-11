Ibrahim Maalouf dépoussière les morceaux de Dalida

À l'occasion des 30 ans de la disparition

de Dalida, le compositeur de renom revisite

le répertoire de la chanteuse dans

un album résolument jazz et pop.



Trompettiste star, compositeur reconnu, Ibrahim Maalouf a accédé à l'étroit sérail des instrumentistes capables de remplir l'Arena de Bercy sur leur nom. Une consécration qu'il doit en partie à «Kalthoum», son album jazz improvisé à partir d'Alf Leila Wa Leila (Les mille et une nuits), un incontournable succès de l'idole égyptienne. Aujourd’hui, pour rendre hommage à la légende de la chanson française, Dalida, trente ans après sa disparition, la maison de disques historique de la diva a fait appel à Ibrahim Maalouf pour créer un album de reprises, intitulé «Dalida by Ibrahim Maalouf». Dans cet opus terriblement touchant et incroyablement bien produit, l’artiste a choisi de mettre l'accent sur les paroles des chansons de Dalida en s'entourant d'artistes de renom. Alain Souchon, Matthieu Chedid, Izia, Mika, Ben l'Oncle Soul, Melody Gardot ou encore Monica Bellucci, tous ont répondu présent.

Dans un entretien accordé à nos confrères de «Journaldesfemmes.com», Ibrahim Maalouf explique que c'est le label historique de Dalida qui lui a proposé ce travail. «J'ai refusé dans un premier temps avant de me souvenir que ma mère avait passé mon enfance à l'écouter. Il faut aussi savoir que mon grand-oncle maternel a été l'une des nombreuses conquêtes de Dalida. Je me suis dit que c'était idiot de refuser», souligne-t-il, avant de préciser que ses seules conditions étaient de pouvoir faire les choses selon ses envies, travailler avec les artistes qu’il voulait, qu'on ne lui impose aucune chanson et qu’il fasse l'orchestration qui lui plaisait. «A partir de là, c'est devenu mon album, je l'ai adopté», dit-il.

Questionné sur la façon dont s’est construit l’album, Ibrahim Maalouf dit qu’il y a des tubes mais aussi des titres moins connus du grand public. «C'est un mélange des deux. Je les ai choisis de manière très instinctive en fonction des paroles, de ce qu'elles racontaient et des musiques qui me touchaient. Il fallait aussi que je puisse exploiter la mélodie à ma façon», précise l’artiste. Pour ce qui est du choix des artistes, il souligne que pour certains, c'était une évidence. «Je voulais Alain Souchon pour interpréter «Bambino» et Matthieu Chedid pour «Paroles, paroles». Ce n'était pas possible que ce soit quelqu'un d'autre», explique-t-il. «Pour «Il venait d'avoir 18 ans», je voulais absolument Maurane mais elle venait de subir une opération des cordes vocales. On m'a proposé beaucoup d'artistes pour la remplacer mais je n'entendais qu'elle. J'ai donc préféré faire ce titre en version instrumentale. Il en fallait au moins un donc ça tombait bien», souligne-t-il, avant de préciser qu'aucun artiste participant au projet n'a été le remplaçant de quelqu'un d'autre.

Ibrahim Maalouf qui a également rendu hommage, il y a quelques années, à une autre femme fascinante, Oum Kalthoum, explique que les deux artistes sont très différentes. «Oum Kalthoum est une femme qui, encore aujourd'hui, est l'unique représentante de l'art de la chanson dans tout le monde arabe. C'est une déesse. Dalida, c'est une artiste populaire. Je pense qu'elles ont en commun leurs revendications respectives de femmes. Elles ont chacune lutté dans leur vie pour les droits des femmes et ont été des représentantes de la femme de leur époque et leur culture», fait-il savoir.

Concernant ses projets, l’artiste précise qu’il sort en fin d'année prochaine le live de Bercy qui était incroyable, selon lui. «J'ai deux autres albums en préparation pour 2019 et 2020, je travaille aussi sur 3 musiques de films qui devraient voir le jour dans les deux prochaines années, mais aussi avec d'autres artistes... Je fais pas mal de choses en ce moment, même en dehors de la musique», conclut le trompettiste.