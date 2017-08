Huitième édition du Festival Droubna des arts de la rue à Khouribga

Au cours des sept précédentes éditions du Festival Droubna des arts de la rue, l’Association «Droubna» a gardé une relation féconde avec les jeunes de la province de Khouribga.

Les membres de cette association ont pris conscience que l’animation culturelle est la solution la plus plausible aux jeunes issus des quartiers défavorisés pour les accompagner dans leur intégration sociale.

C’est dans ce contexte qu’elle organise la huitième édition du Festival Droubna à la capitale du phosphate du 24 au 26 août 2017. Cette véritable manifestation artistique profite aux jeunes issus des quartiers défavorisés de la province de Khouribga, ainsi qu’aux jeunes nationaux et internationaux.

Les jeunes de la province et du Royaume sont impatients de participer à cette édition, après leur passage durant un mois aux présélections (véritable casting) organisées par l’association dans plusieurs catégories artistiques.

Ce festival est devenu un rendez-vous annuel, incontournable, attendu impatiemment par tous les jeunes de la région pour venir vibrer aux rythmes du rap, break dance, hip-hop et all news styles, une occasion d’échange culturel et de compétition, ainsi qu’un événement qui prévoit la présence de 60 000 spectateurs.

En parallèle avec cette manifestation culturelle, les organisateurs prévoient des ateliers de formation dans les professions musicales (break dance, montage vidéo, composition de musique, Batucada).Ces ateliers auront lieu au centre de Khouribga Skills, sous la supervision des professionnels de la musique et de l’art en général et profiteront aux jeunes passionnés par une carrière musicale afin de développer leurs talents créatifs.

Enfin, tous les organisateurs et participants à cet événement ne manqueront pas d’exprimer leur reconnaissance et leurs vifs remerciements à tous ceux qui ont cru en leurs rêves et en leurs talents et plus particulièrement le Groupe OCP, la commission provinciale de l’Initiative Nationale pour le développement humain, le conseil régional Béni Mellal-Khénifra, le conseil communal de Khouribga pour leur soutien à l’organisation de cette manifestation culturelle et artistique.

Chouaib Sahnoun