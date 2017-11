Huit morts dans un attentat à la voiture-bélier à New York

Huit personnes ont été tuées et onze autres blessées mardi après-midi à New York par un immigré ouzbek au volant d'une camionnette qui a fauché piétons et cyclistes sur une piste cyclable de Manhattan, rapportent les autorités, parlant d'un "acte terroriste".

Le conducteur, qui a ensuite été blessé par la police, a laissé une note dans laquelle il dit avoir agi au nom de l'Etat islamique, rapportent CNN et le New York Times.

New York n'avait pas connu d'attentat aussi meurtrier depuis ceux du 11 septembre 2001. Les Twin Towers s'élevaient à quelques pâtés de maisons du lieu où les victimes ont été fauchées mardi. La camionnette de location, qui les a percutées à plus de 100 km/h, a fini sa course contre un car de ramassage scolaire.

Le conducteur en est alors sorti en brandissant ce qui semblait être des armes de poing avant d'être blessé par balle à l'abdomen par un policier. Un pistolet de paintball et une autre arme factice ont été découverts sur les lieux.

Les faits se sont déroulés en quelques secondes. Dans une vidéo tournée par un passant et diffusée sur Internet, on peut voir des vélos endommagés et éparpillés le long de la piste ainsi que deux corps à terre.

Le suspect a été hospitalisé et opéré. La police n'a pas révélé son identité. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit d'un Ouzbek nommé Sayfullo Saipov et âgé de 29 ans. Tachkent a fait savoir que l'information était en cours de vérification. D'après la presse, il vivait à Paterson, dans le New Jersey, à une quarantaine de kilomètres de Manhattan. Il aurait loué la camionnette dans un magasin de bricolage Home Depot, à Passaic, au sud de Paterson.

Six des décès ont été constatés sur place et les deux autres à l'hôpital, selon le commissaire de police James O'Neil. Cinq des huit tués étaient Argentins, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères à Buenos Aires. Ils se trouvaient à New York pour fêter le 30e anniversaire de leur baccalauréat. Un sixième Argentin, membre du même groupe, figure parmi les blessés et un Belge compte parmi les tués, selon Bruxelles.

D'après CNN et NBC News, le suspect est arrivé aux Etats-Unis en 2010. Aux premières heures de mercredi, des policiers se sont déployés autour d'une maison de Paterson, ville industrielle connue pour l'importance de sa population immigrée, où vivent 25.000 à 30.000 musulmans.

Saipov a comparu en 2015 devant la justice de Pennsylvanie pour des infractions au Code de la route commises en 2015. Selon les documents judiciaires, il a alors déclaré des adresses à Paterson et Cuyahoga Falls, dans l'Ohio. Il aurait également vécu à Tampa, en Floride, indique ABC.

Bill de Blasio, maire de New York, a très vite parlé d'un acte terroriste, tout comme le département de la Sécurité intérieure. Andrew Cuomo, gouverneur de l'Etat a, quant à lui, assuré que le suspect avait agi seul.

"Il n'y a pas d'éléments évoquant un complot plus large (...) Ce sont les actes d'un individu isolé visant à causer la douleur et probablement la mort", a-t-il déclaré à la presse.

Donald Trump a lui aussi évoqué "une attaque terroriste".

"Nous ne devons pas autoriser l'EI à revenir, ou à entrer dans notre pays après l'avoir vaincu au Proche-Orient et ailleurs. Assez", a ajouté le président sur Twitter.

Il a dit avoir ordonné au département de la Sécurité intérieure de renforcer le programme de contrôle des étrangers ("Extreme Vetting Program"). "Etre politiquement correct, c'est bien, mais pas pour cela !", a-t-il twitté.

Prié de dire lors de sa conférence de presse si le conducteur avait vraiment crié "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand" en arabe) comme plusieurs organes de presse l'ont rapporté, le commissaire O'Neill s'est borné à répondre que les propos tenus par le suspect quand il est sorti de son véhicule, ainsi que les circonstances générales avaient conduit les enquêteurs à qualifier l'incident de "terroriste".

D'après le New York Times, les enquêteurs ont constaté que Saipov avait déjà attiré l'attention des autorités, mais on ignore s'il a lui-même fait l'objet d'une enquête.

Quelques heures après l'attentat, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour la traditionnelle parade d'Halloween avec une présence policière renforcée.

Emmanuel Macron a exprimé "l'émotion et la solidarité de la France à New York et aux Etats-Unis". "Notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais", a déclaré le président français sur Twitter.

Plusieurs attentats à la voiture-bélier ont été commis en Europe. Le plus meurtrier a été commis à Nice le 14 juillet 2016. Il avait fait 86 morts.