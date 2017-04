Huit civils et cinq soldats tués lors de nouvelles attaques de Boko Haram au Nigeria

Les islamistes de BokoHaram ont tué au cours du week-end huit civils et cinq soldats dans deux attaques distinctes dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.

Samedi, neuf personnes parties de Maiduguri, capitale de l'Etat du Borno, pour ramasser du bois de chauffe à une dizaine de kilomètres ont été arrêtées près du village de Kayamla par un groupe de combattants qui ont tué huit d'entre elles, une seule ayant réussi à s'échapper, selon des habitants.

"Les hommes armés ont arrêté la camionnette et ont rassemblé les hommes. Ils en ont massacré huit et ont brûlé leurs corps", a déclaré à l'AFP BabakuraKolo, membre d'une milice civile anti-BokoHaram.

Celui ayant réussi à s'échapper a prévenu les habitants du village voisin de Molai, qui sont venus ramasser les dépouilles pour les enterrer, a déclaré M. Kolo.

"Nous avons enterré mon voisin samedi soir. Il faisait partie des huit tués par BokoHaram qui étaient partis chercher du bois de chauffe en brousse", a confirmé un habitant, Mohammed Abubakar.

"Ils lui ont coupé la gorge et ont brûlé son corps", a-t-il ajouté.

Depuis huit ans, l'insurrection islamiste a fait plus de 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés, détruisant les moyens de subsistance des habitants dans le nord-est du pays.

La plupart des déplacés dépendent de l'aide des organisations humanitaires. Avec la crise, de nombreux civils ayant perdu leur activité ont également développé le commerce du bois de chauffe, dont les maigres revenus leur permettent d'acheter un peu de nourriture.

Selon Abubakar, les coupeurs de bois avaient été prévenus de la présence des jihadistes dans la zone où ils se rendaient. "Ils ont ignoré l'avertissement parce qu'ils recherchaient désespérément un moyen de nourrir leur famille et la collecte du bois de chauffe était leur seule option".

Vendredi, une attaque distincte avait fait cinq morts dans les rangs de l'armée à une cinquantaine de kilomètres de Maiduguri.

"Vers 13 heures, un groupe d'hommes soupçonnés d'être des terroristes de BokoHaram ont tendu une embuscade à une patrouille dans le village de Mafa, tuant 5 soldats. Deux autres ont été blessés", a déclaré un officier sous couvert d'anonymat. Un milicien a confirmé à l'AFP que "BokoHaram a ouvert le feu sur des troupes en patrouille à Mafa. Ils ont tué cinq soldats et en ont blessé deux".Jeudi, une embuscade tendue par BokoHaram à l'armée avait déjà fait quatre morts, cinq blessés et quatre portés disparus dans la même zone, près de Dikwa.