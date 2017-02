Hugo Broos : Je suis très heureux, spécialement pour l'équipe

"C'est un rêve pour nous que d'aller en finale!", s'est réjoui le sélectionneur du Cameroun Hugo Broos après la victoire de ses joueurs contre le Ghana (2-0) en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations, jeudi à Franceville.

"Je suis très heureux, spécialement pour l'équipe. C'est un groupe exemplaire sur et en dehors du terrain, qui mérite d'être en finale", a reconnu le technicien belge, pleinement satisfait du dénouement face à une formation ghanéenne pourtant plus expérimentée.

"Regardez ce qu'ils (les Ghanéens) ont fait lors des récents tournois (ils jouaient jeudi une sixième demi-finale consécutive). Mais depuis le début de ce tournoi, nous avons montré que nous continuons d'avancer à chaque match", a-t-il poursuivi.

"Nous avons bien commencé, mais durant la deuxième période, nous avons souffert un peu. Mais il faut un peu de chance, et le deuxième but (dans le temps additionnel) est survenu quand le Ghana essayait d'égaliser. Nous avons bénéficié de l'espace" laissé par les "Black Stars", a analysé Broos.