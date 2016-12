Houda Benyamina s’adjuje la Caméra d’or à Cannes

Tout le monde espérait une Palme d'or décernée à une femme pour cette édition 2016 du Festival de Cannes. On attendra encore. Mais une bonne surprise est arrivée avec la Caméra d'or remise à la réalisatrice marocaine Houda Benyamina pour son film «Divines». Récompense accueillie avec un discours féministe revigorant. "Que ce soit une femme qui nous a remis le prix, c'est juste une tuerie ! Pour que les choses changent, il faut beaucoup plus de femmes décisionnaires, parmi les sélectionneurs aujourd'hui. Des femmes, des femmes ! Je voudrais dire merci à Edouard Waintrop (délégué général de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes qui décerne la Caméra d'or, ndlr). Edouard, je vais te le dire : t'as du clito !", a-t-elle lancé. En quelques mots, Houda Benyamina a fait basculer la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2016 et ses remerciements émus vers ce moment de sursaut de culture engagée et déjantée. L'actrice Marina Foïs avait bien tenté quelque chose lors de la remise de la palme du court-métrage en choisissant d'énumérer uniquement des réalisatrices parmi les lauréats précédents, mais la forme était trop policée pour bousculer les esprits.