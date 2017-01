Houcine Ammouta : Gagner les titres de champion du Maroc et de la Ligue africaine avec le Wydad

Le nouvel entraîneur du Wydad, Houcine Ammouta, n’est pas allé par quatre chemins pour faire part de ses objectifs. Dans une déclaration à la chaîne qatarie Bein Sport, il a indiqué qu’il a rejoint les Rouges avec la ferme intention de remporter les titres de champion du Maroc et de la Ligue africaine des clubs champions, ce qui devrait combler de bonheur le public wydadi.

Ammouta qui a signé un contrat d’une année et demie a indiqué qu’il avait d’autres offres émanant de clubs émirati et qatari mais l’option du club casablancais a été la meilleure, ajoutant qu’il s’agit d’un nouveau challenge à relever avec une formation qui a son aura sur la scène continentale.

Houcine Ammouta, qui avait fait ses premiers pas avec le club de l’Ittihad de Khémisset, n’a pas manqué dans ce bref entretien de faire appel au public wydadi prié de soutenir les Rouge et Blanc dans leur campagne 2016-2017, de même qu’aux dirigeants et aux staffs du club tenus de ne ménager aucun effort afin d’atteindre le résultat escompté.

Après le Gallois John Toschak et le Français Sébastien Desabre, le WAC confie désormais sa barre technique à un cadre marocain qui a bien roulé sa bosse ici même au championnat local avant de s’illustrer de la plus belle des manières du côté du Qatar.

Comme précité, Houcine Ammouta avait entamé sa carrière d’entraîneur avec l’IZK, formation avec laquelle il avait obtenu en 2008 le titre de vice-champion du Maroc. Une performance qui lui a valu de changer de cap pour débarquer chez le FUS avec lequel il a été sacré champion du Maroc de la seconde division en 2009, avant d’enchaîner, toujours avec le même club, l’année suivante sur une double consécration en Coupe du Trône et en Coupe de la Confédération africaine de football.

Des distinctions qui ne sont pas passées inaperçues puisque ses services ont été sollicités par le club qatari d’Al Saad SC, formation qu’il connaît fort bien après avoir défendu ses couleurs en tant que joueur pendant quatre saisons de 1997 à 2001. Durant son passage à Al Saad, il était dans un premier temps directeur sportif (2011) avant d’être désigné entraîneur du club en 2012, et de remporter le championnat du Qatar et le titre de meilleur coach du Qatar Stars League en 2013.

Avec le Wydad, c’est un nouveau challenge qui se présente pour Houcine Ammouta qui sera assisté, sauf revirement de situation, par Rachid Belmahmoud. Ce staff technique se trouve dans l’obligation de secouer le cocotier et de relancer la machine qui s’était coincée au cours des dernières manches de la phase aller du championnat, sanctionnée tout de même par un titre honorifique de champion d’automne pour les Rouges.