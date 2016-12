Hommage à Saâdia Azgoun et Mohamed Abderrahmane Tazi

En présence d'une foule dense et aux rythmes folkloriques, un hommage a été rendu, jeudi à Zagora, au réalisateur Mohamed Abderrahmane Tazi et à l'actrice Saâdia Azgoun à l'occasion de l'ouverture de la 13ème édition du Festival international du film transsaharien (FIFT). Portant des vêtements traditionnels locaux, les deux artistes honorés lors de cette soirée se sont livrés à une danse avec les cinéphiles de la région et les invités du festival: acteurs, réalisateurs, professionnels marocains et étrangers.

Cette cérémonie, qui a été animée par l'acteur Hicham El Ouali, a été marquée par des témoignages retraçant les parcours artistique de Mohamed Abderrahmane Tazi et de Saâdia Azgoun de la part du réalisateur Farid Regragui, de l'actrice Hind Saâdidi et du réalisateur Ahmed Boulane.

L’édition 2016 sera, par ailleurs, marquée par la programmation, pour la quatrième fois, d’une compétition officielle de longs-métrages, en plus d’un concours de scénario qui s'articulera autour de la thématique du désert (eau, nomadisme, mode de vie, coutumes, kasbahs, changements climatiques).

Au menu figure aussi la projection de films représentant les Emirats arabes unis, Malte, la France, la Turquie, l’Irak, l’Iran, la Tchéquie, la Belgique et le Maroc. Le jury de cette 13ème édition, qui se poursuit jusqu’au 26 courant, est composé du réalisateur égyptien Ahmed Rachwan, de l'actrice marocaine Touria Alaoui, du critique de cinéma tunisien et vice-président de la Fédération africaine de la critique cinématographique (FACC), Mehrez Karoui, du réalisateur sénégalais Moussa Touré, et du critique marocain Mohamed Chouika.