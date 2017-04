Hold-up de l’OCK à Casablanca devant un Raja sans public

Le RCA a chuté face à l’OCK (1-0) samedi, en match de la 24e journée de la Botola D1 de football au Complexe Mohammed V de Casablanca vidé de son public suite à la sanction dont ont écopé les Verts après les incidents causés par leurs supporters à Marrakech.

L’unique réalisation du match a été l’œuvre d’Ouggadi sur un joli coup franc en fin de première mi-temps. Au classement, le Raja avec 46 points, reste tout de même dauphin mais à la merci du DHJ qui devait recevoir hier la RSB. L’OCK, quant à lui, se donne un bon bol d’oxygène et remonte à la 11ème place, fort de ses 25 points.

A Safi, l’Olympique local s’est imposé devant le Chabab Khénifra sur un but d’El Bahraoui en toute fin de partie. Les Safiots avec 33 points et une rencontre en moins s’en sentent bien douillets en septième position tandis que leurs adversaires du jour occupent la huitième place avec 28 points

Enfin, lors du prélude vendredi de cette journée, le KAC s’est imposé face au MAT sur un score sans appel (3-0). Les hommes de Hassan Ajanoui ont ouvert la marque par Marouane Deraoui à la 19ème minute avant que Mohamed Chihani ne double la mise à la 53ème. Le KAC a signé le troisième but 6 minutes plus tard grâce, encore une fois, à Marouane Deraoui.

Ce résultat permet au KAC de porter son compteur à 21 points et de se hisser provisoirement à la 15ème position. Le MAT stagne, quant à lui, à la 10ème place avec 27 points.